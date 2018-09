Filmakademie-Präsident Claude Waringo erklärt, was Hollywood und Luxemburg verbindet – und trennt.

Kultur 5 Min.

„Lust am Luxemburger Film wecken“

Vesna ANDONOVIC Am 22. September ist es endlich soweit, dann heißt es beim Lëtzebuerger Filmpräis auf der Bühne des Grand Théâtre: „And the winner is ...“.

Zuvor müssen die Mitglieder der hiesigen Filmakademie erst einmal fleißig Filme schauen und darüber abstimmen, wer die begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen darf. Filmakademie-Präsident Claude Waringo erklärt vorab, warum solch eine Zeremonie wichtig für die nationale Filmbranche ist und wieso nicht jeder einfach nur für sich selbst stimmt.

Claude Waringo, was ist eigentlich die Mission des Präsidenten der Filmakademie?

Nach außen hin ist die Filmakademie vor allem durch die Organisation der Abstimmung für den „Lëtzebuerger Filmpräis“ sichtbar. Im Hintergrund ist es meine Aufgabe als Präsident, die großen Richtungen vorzugeben, wobei Carole Pantanella, meine rechte Hand in der Filmakademie, sich überaus effizient um die laufenden Geschäfte kümmert. Am Präsidenten ist es ebenfalls, dem Verwaltungsrat Vorschläge zu unterbreiten. Wie zum Beispiel die Umsetzung des „Video on Demand“-Projekts, das mir persönlich sehr am Herzen lag, oder neue Preiskategorien, wie wir sie diesmal beim Lëtzebuerger Filmpräis haben.

Wenn Sie sich die Liste der diesjährigen Nominierten ansehen: Was wäre an dieser 2018er-Auflage besonders hervorzustreichen?

Nun, erst mal haben wir mehr komplett in Luxemburg produzierte Filme als je zuvor. Besonders hervorzuheben wäre die hervorragende Qualität der nationalen Animationsbranche: Alle Filme sind von Weltklasseniveau, was sie unter anderem auch schon durch zahlreiche Auszeichnungen im Ausland bewiesen haben. Was wegen der Vorauswahl von außen her nicht so ersichtlich, doch aus meiner Sicht überaus wichtig ist: Der Nachwuchs im Bereich des Kurzfilms ist besonders aktiv. Interessant ist hierbei, dass regelmäßig auch Werke eingereicht wurden, die ganz ohne staatliche Unterstützung entstanden sind. Zehn Filme stehen diesmal zur Auswahl, knapp 20 wurden jedoch eingereicht. Und, last but not least, ein weiterer wichtiger Punkt: Die Zahl der Luxemburger Schauspieler steigt exponentiell. Im Gegensatz zu dem, was oft behauptet wird, haben sie auch tragende und nicht nur kleine Nebenrollen inne – und zwar in Luxemburger Filmen, sowohl wie in internationalen Koproduktionen.



Claude Waringo ist Präsident der Filmakademie und Teil der Filmprudiktionsfirma Samsa Film. Foto: Romain Schanck

Beim Namen „D'Filmakademie“ denkt man zwangsläufig an die „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“, die in Hollywood die Oscars verteilt. Warum braucht das kleine Luxemburg eigentlich solch eine Vereinigung und wer sind ihre Mitglieder?

Die Notwendigkeit der Filmakademie definiert sich gerade über diese Mitglieder, denn sie ist die einzige Plattform, die alle Kategorien von Filmschaffenden – und -interessierten vereint. Sämtliche professionelle Vereinigungen von den Schauspielern, über Techniker, Filmemacher, Produzenten und Komponisten, bis hin zu staatlichen Institutionen, wie dem CNA und dem Film Fund, sowie Journalisten oder beispielsweise Lehrer, die Schauspielkurse im Konservatorium geben, sind in der Akademie vertreten – und zwar als Einzelmitglieder, ebenso wie als Vereinigungen im Verwaltungsrat. Ich bin nicht nur froh, sondern auch stolz, dass sie alle die Filmakademie durch ihre Mitgliedschaft so mittragen.

Wie läuft die Wahl praktisch ab?

Nun, alle individuellen Mitglieder der Filmakademie erhalten einen Zugang zur VOD-Plattform, wo sie sich alle nominierten Filme ansehen können, und dann müssen sie für ihre Favoriten abstimmen.

Zuvor wurde der Lëtzebuerger Filmpräis von einer Jury vergeben, nun von der Akademie: Was macht die aktuellen Modalitäten besser als die vorherigen?

Sie sind unvergleichlich besser, denn sie sind gerechter. In einem so kleinen Land wie Luxemburg, wo der Großteil der Jurymitglieder logischerweise auch herstammte, sind wirklich objektive Entscheidungen nahezu unmöglich – es spielen einfach zu viele persönliche Interessen oder Befindlichkeiten für die eine oder andere Produktion mit. Mit rund 440 abstimmenden Mitgliedern ist dies nicht so ausgeprägt der Fall: Ich denke, dass eine Filmakademie die wohl demokratischste Art der Wahl ist.

Die Lëtzebuerger Filmpräis Trophät von 2018 ist ein Unikat der Künstlerin Patricia Lippert. Foto: Pierre Matgé

Besteht denn nicht auch die Gefahr, dass jeder einfach nur für die eigenen Produktionen abstimmt ...



(lacht) Natürlich können wir das nicht kontrollieren, aber ich glaube, dass wenn man diesen Job ernst nimmt und gut macht, man nicht per se für sich selbst stimmt. Auch ich stimme nicht immer für Samsa-Film-Produktionen, denn es freut mich, wenn auch ein „Konkurrent“ ein Werk gemacht hat, der die nationale Filmszene weitergebracht hat – und ich könnte, aber ich will jetzt keine Namen nennen ... Natürlich ist der Gedanke einer Selbstwahl berechtigt und der meistens aufgeführte Kritikpunkt. Aber es sind sicher nicht die Filme, die die meisten Mitarbeiter hatten, die zwangsläufig auch die meisten Stimmen bekommen. Selbstverständlich spielen auch Sympathiewerte mit, aber sogar sie sind nun mal natürlicher Teil eines Abstimmungsprozesses.

Die Luxemburger Filmszene ist genauso überschaubar, wie das Land selbst: Gelangt man da nicht schnell an das Ende der gegebenen Preisträger-Möglichkeiten?

Ich denke nicht, denn jede einzelne Produktion ist ein ganz individueller Film: Wir produzieren schließlich keine Schuhe, sondern Kunstwerke. Und so unterschiedlich die einzelnen Projekte und ihre Teilnehmer sind, so unterschiedlich ist am Ende auch das Resultat – und dementsprechend groß ist auch die Bandbreite der Preisträger.

Und einmal abgesehen von der schönen Trophäe – Unikate der Künstlerin Patricia Lippert – und einem schönen Abend unter Gleichgesinnten: Warum ist der Lëtzebuerger Filmpräis für Sie wichtig?

Nicht nur wichtig, sondern sehr wichtig! Denn er zeigt, alle zwei Jahre dem breiten Publikum, wie vielfältig der Luxemburger Film eigentlich ist. Denn wenn auf einem Punkt Aufholbedarf besteht, dann sicherlich hier: zwischen den Luxemburger Filmen und dem nationalen Publikum! Der Informationsbedarf ist noch immer einfach enorm – und ich denke, dass der Lëtzebuerger Filmpräis ein wichtiger Teil dieser Kommunikation ist. An uns ist es, das Publikum abzuholen und, indem wir ihm zeigen, wie vielfältig unsere Produktionen sind, Lust am Luxemburger Film zu wecken. Letzteres ist nicht nur das Motto des Lëtzebuerger Filmpräis, es ist auch das Hauptanliegen der Filmakademie.

Hat diese Auszeichnung denn auch eine Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus?

Ich würde Ihnen jetzt natürlich gerne erzählen können, dass die Schauspieler, die den Lëtzebuerger Filmpräis erhalten, sogleich von Hollywood angerufen werden – aber dem ist nicht so. Ich denke, dass die Strahlkraft eher nach innen hin wirkt, aber das geht beispielsweise unseren belgischen Kollegen mit ihrem Magritte ähnlich.

Claude Waringo präsentiert während dem Luxemburger Filmprais in 2016 den Preis für Bester Luxemburger Spielfilm "Eng nei Zäit". Foto:Guy Jallay

Zum Schluss eine ganz persönliche Frage: Sie sind Produzent von „Superjhemp retörns“, der im Oktober in den Kinos anläuft. Bei dem Aufgebot, das Sie mit dieser Produktion auffahren, hat da überhaupt noch ein anderer Film Chancen beim Lëtzebuerger Filmpräis 2020?

Aber natürlich! Wenn wir einen Publikumspreis hätten, wäre unser „Superjhemp Retörns“ wahrscheinlich ganz gut im Rennen; aber ich glaube, dass Komödien nicht zwingend dem Geschmack der Filmschaffenden entsprechen. Lassen wir uns einfach überraschen ...

Wäre denn solch ein Publikumspreis eine mögliche Erweiterung des Lëtzebuerger Filmpräis?

Sicherlich, aber er stellt uns auch vor ein großes Problem: Wie können wir sicher sein, dass auch alle Filme hier die gleichen Chancen haben, die ja von der Programmierungsdauer und dem Ort abhängen, an dem er läuft. Vielleicht lässt sich hier aber eine Lösung finden.