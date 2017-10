(thi) Am Freitagmorgen wurde der Name des neuen Mudam-Direktors bekanntgegeben: Suzanne Cotter übernimmt die Nachfolge von Enrico Lunghi.



Das lange Rätseln um einen Namen hat jetzt ein Ende.



Am Freitagmorgen lud das Mudam die Presse zu Vorstellungen von zwei neuen Ausstellungen ein. Das Interesse lag jedoch nicht nur auf den ausgestellten Werken, sondern auf einer wichtigen Ankündigung: Wer wird die Mudam-Leitung übernehmen? Die Antwort auf diese Frage ist nun bekant: Suzanne Cotter.



Am 6. Mai 2017 hat der Verwaltungsrat des Mudams den Direktor-Posten ausgeschrieben. Frances Morris, Leiterin der Tate Modern London, präsidierte die Auswahljury.

Suzanne Cotter wird also in absehbarer Zukunft die Nachfolge von Enrico Lunghi im Museum antreten. Der scheidende Leiter des Museums hatte nach der "Lunghi-RTL-Affäre" am 28. Oktober 2016 seinen Rücktritt eingereicht. Seinen Posten verließ Enrico Lunghi am 31. Dezember 2016.



Suzanne Cotter ist die Direktorin des Museums Serralves in Porto und Mitglied des wissenschaftlichen Rats, der seit 2016 seine Einschätzungen bei den Anschaffungen des Mudam abgibt.