Von Sarah München



Bildschirme aus, Musik an: Nervenaufreibende Meetings, anstrengende Kundengespräche, langwierige Verhandlungen und laute Kantinenmittage verschwinden in der Dunkelheit des Konzertsaals. Für eine halbe Stunde lösen sie sich in den Klängen der Akkordeons des portugiesischen Quartetts „Danças Ocultas“ auf.



„Ich fühle mich total entspannt und gut gelaunt“, sagt Martine*, als sie die Philharmonie später verlässt ...