par Thierry Hick (Paris)

Après Duisburg et Strasbourg – avant Zagreb et Luxembourg – l'accident de Fukushima s'invite à Paris. Les musiciens de l'ensemble luxembourgeois Lucilin sont les témoins privilégiés de cette catastrophe nucléaire.



Le chien «Cheeky» monte sur scène, il hurle à la mort, une trompette en sourdine l'accompagne. On est le 11 mars 2011: la centrale de Fukushima est le théâtre d'un grave incident nucléaire. Un chef d'orchestre (Julin Leroy), une douzaine de musiciens (de l'ensemble Lucilin), deux acteurs, un quatuor de solistes et quatre choristes rejoignent le quadripède sur scène.



Au fond de la salle, le compositeur Philippe Manoury, un ingénieur du son et un ingénieur de l'Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique) sont installés derrière leur table de mixage.



Public en alerte



Le coup d'envoi de l'opéra «Kein Licht» est donné. Le public de l'Opéra comique est en alerte. «Comment parler de quelque chose qui est pire que tout, pire que le pire», se demandait en 2011 Elfriede Jelinek dans sa pièce «Kein Licht».

L'auteure autrichienne, prix Nobel de littérature en 2004, en évoquant la catastrophe nucléaire du Fukushima, utilise des mots puissants, crus et tragiques. Les images interpellent, dérangent. Un an plus tard – «Epilog?» (2012) en deuxième partie – des zones entières sont inhabitables. La vérité est cachée.



«Thinkspiel»

Philippe Manoury s'est attelé à décortiquer ces deux textes de Jelinek pour la composition de qu'il qualifie de «thinkspiel». «Il ne s'agit pas d'un opéra, puisque je casse les codes du genre. La musique ne porte aucune dramaturgie, n'a pas marqué par une psychologisation. Elle a pour seul but de transmettre des émotions», note le compositeur français, professeur invité au Collège de France – il sera à l'affiche du festival «Rainy Days» à Luxembourg.



Le compositeur Philippe Manoury discute avec les musiciens de Lucilin.

Phot: Thierry Hick

Le metteur en scène allemand Nicolas Stemann, bientôt directeur du Schauspielhaus de Zurich, insiste sur un autre point: «Le processus de création de la pièce s'est fait en dialogue permanent avec le compositeur. Nous avons isolé et retravaillé quelques modules de textes». «L'eau, l'obscurité, les animaux perdus... autant de thèmes pour lesquels j'ai créé des séquences musicales. Mes propos ne sont jamais descriptifs», complète le compositeur.



Le metteur en scène Nicolas Stemann règle les derniers détails.

Photo: Thierry Hick

Un roi, sans foi ni loi



Elfriede Jelinek a réagi début 2017 à l'arrivée de Donald Trump. Dans «Hello Darkness, my Old Friend», elle met en scène un roi, sans foi ni loi, pour qui le nucléaire peut aussi être une arme de destruction massive.



«Kein Licht» reprend des parties de ce pamphlet anti-Trump pour mettre en scène les dangers du nucléaire civil et militaire. Mais aussi notre besoin grandissant d'énergie. «Le problème c'est nous», conclut Nicolas Stemann.



«Le message n'est pas politique, nous mettons en lumière des contradictions, posons des questions de citoyenneté», prévient le compositeur, devenu lanceur d'alertes.



La scène se transforme peu à peu en piscine...

Photo: Vincent Pontet

Duisburg, Strasbourg, Paris, Zagreb, Luxembourg



«Kein Licht» après la Ruhrtriennale de Duisburg, le festival Musica de Strasbourg, s'installe cette semaine pour quatre représentations à l'Opéra comique de Paris avant d'aller à Zagreb début novembre et terminer le mois au Grand Théâtre de Luxembourg, qui a invité l'ensemble Lucilin dans cette coproduction internationale.



Arrivés mardi à Paris, les musiciens grand-ducaux affichent mercredi après-midi avant la première parisienne une certaine confiance. «Ce soir se sera la dixième représentation, on commence à vraiment bien connaître la pièce», se réjouit le pianiste Pascal Meyer. «On peut enfin écouter ce qui se passe autour de nous», lui répond Guy Frisch. «On est tous particulièrement fiers d'être là, de pouvoir faire ce projet. Une vraie consécration pour notre travail», glisse le percussionniste et directeur de Lucilin. «J'ai deux long solos à jouer, quelle chance», observe l'altiste Danielle Hennicot.

Retour sur la scène de la salle Favart. Les personnages A et B – ils restent inidentifiables –, les solistes racontent l'horreur. Leurs mots s'accompagnent de bruits, de bruits divers, de lumières, d'images de réalité virtuelle, de projections vidéos, de chants et de sons.

Un important dispositif technique est mis en place.

Photo: Thierry Hick

L'électronique en temps réel



La musique de l'orchestre s'entrechoque avec une floppée d'autres sonorités électroniques «réalisées en temps réel», insiste le compositeur, sa tablette en main. C'est à ce moment que la magie de l'association de sons réels et sons synthétiques opère. «Comme lors d'une réaction chimique en chaîne, ma musique est par endroit incontrôlable», précise Philippe Manoury au sujet de l'utilisation de logiciels de l'Ircam dans sa composition. «Il y a aussi une part d'improvisation contrôlée dans notre travail», assure Nicolas Stemann.



Au milieu de ce tourbillon multidisciplinaire – la narration s'opère à plusieurs niveaux, les éléments de décors se bousculent –, le spectateur perd ses repères. Un brouillage de pistes sans doute voulu comme pour mieux fustiger l'urgence et le tragique de la situation. Une coupure d'électricité ne fera que renforcer cette tension palpable et ce sentiment de désespoir qui dominent tout au long des deux heures d'un spectacle que l'on ne pourrait qualifier de «beau». Les spectateurs de l'Opéra comique sont captés. «Du Grand Palais à la Fondation Vuitton, il y a tellement de choses à faire ici», s'impatiente Marcel Lallemang, clarinettiste de Lucilin. Après une journée de relâche hier – certains en ont profité pour faire un saut rapide au Grand-Duché –, les musiciens reprennent leur service samedi soir.



«Kein Licht» samedi soir à 20 heures (retransmis en direct sur Arte) et dimanche à 15 heures à l'Opéra comique de Paris, les 22 et 23 novembre au Grand Théâtre de Luxembourg.

www.lucilin.lu