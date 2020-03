Luc Schiltz: In fünf Stunden zum Monster

Vesna ANDONOVIC

Ob in der Rolle des Jules in „Eng nei Zäit“, die ihm 2015 den Lëtzebuerger Filmpräis des besten Darstellers einbrachte, oder als Luc Capitani in der gleichnamigen Fernsehserie: Luc Schiltz gehört zur Generation der jungen Luxemburger Schauspieler, die sich durch ihr Talent längst etabliert haben. Als Isaac lehrt er nun in der Calach-Film-Koproduktion „Skin Walker“, unter der Regie seines Landsmanns Christian Neuman, das Publikum das Fürchten – und erklärt, warum er dabei auch noch eine gewisse Freude empfindet.