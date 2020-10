Die US-amerikanische Dichterin Louise Glück wird mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das gab die Schwedische Akademie n Stockholm am Donnerstag bekannt.

Louise Glück gewinnt Literaturnobelpreis 2020

Die US-amerikanische Dichterin Louise Glück wird mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das gab die Schwedische Akademie n Stockholm am Donnerstag bekannt.

Die US-Autorin Louise Glück erhält den Nobelpreis für Literatur. Das teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm am Donnerstag mit. Zu den bekanntesten Werken der 1943 in New York City geborenen Dichterin zählen „The Triumph of Achilles“, „Faithful and Virtuous Night“ und „The Wild Iris“.

Mehr in Kürze.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.