Kulturtipp-Museum Days 2023

Los, los auf Museumstour!

Daniel CONRAD Am Wochenende vom 20. und 21. Mai laden Luxemburgs kleine und große Museen zum Staunen und Mitmachen ein.

Wie wäre eine Tour an der Mosel entlang, oder ein Ausflug zu den Museen im Norden? Clerf und Wiltz haben zwar immer was zu bieten, aber diesmal rücken die Teams der dortigen Museen und Ausstellungszentrum mit den Kolleginnen und Kollegen unter einem organisatorischen Dach zusammen - und das übergreifend im Großherzogtum. Mit seiner jüngsten Auflage wollen 37 Kulturinstitute alles dafür tun, ihre Sammlungen und temporären Schauen für die Luxembourg Museums Days ordentlich herauszuputzen. Damit nicht genug: Ein Rahmenprogramm mit Führungen, Workshops und Mitmachaktionen ergänzt diese Tage der offenen Tür unter dem Motto „Hop Hop an de Musée“.

Foto: Luxembourg Museum Days

Das gesamte Programm kann auf einer interaktiven Karte unter www.luxembourgmuseumdays.lu abgerufen werden. Der Eintritt zu allen Museen ist frei.

