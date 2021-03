Lohmeyer: Wer ist der „Superspreader“?

Schauspieler Peter Lohmeyer bringt den Monolog von Albert Ostermaier in Luxemburg zur Uraufführung und erklärt im Interview, wie er derzeit seine Kreativität rauslassen kann.

Dieses Stück war ebenso wenig geplant wie die Pandemie. Der gefeierte Bühnen- und Filmschauspieler Peter Lohmeyer spielt in diesen Tagen im Théâtre National du Luxembourg den für ihn geschriebenen Monolog von Albert Ostermaier „Superspreader“ in einer Inszenierung von Rafael Sanchez, Hausregisseur am Schauspiel Köln.



Peter Lohmeyer, wie fühlen Sie sich nach einem so langen Monolog auf der Bühne?



Erschöpft, aber frohen Mutes ...