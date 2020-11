Die Kinokost sah in den letzten Monaten eh recht mager aus, nun schließen die Kinos komplett. Bereits am Dienstagabend gehen für mindestens drei Wochen die Lichter aus.

Lockdown: Letzte Kinovorführungen am Dienstag

(mt) - Im Anschluss an die Pressekonferenz am Montag der Regierung über die Einführung eines Teil-Lockdowns ab dem kommenden Donnerstag, hat die Kinepolis-Gruppe beschlossen, ihre Luxemburger Kinos bereits ab Mittwoch, 25. November, zu schließen.

Da der Mittwoch traditionell der erste Tag einer neuen Kinowoche ist, scheint diese vorgezogene Schließung auch angebracht. Alle andere Kinobetreiber in Luxemburg haben sich ebenfalls darauf geeinigt.

Kinepolis: 74 Prozent weniger Besucher Die Kinepolis-Gruppe hat am Freitag die Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht.

In Belgien und Frankreich sind die Kinepolis-Kinos auch geschlossen, in den Niederlanden konnte Kinepolis seine Kinos nach zweiwöchiger Schließung am vergangenen 19. November wieder eröffnen.

Der Kinobetreiber Caramba schreibt derweil in einer Pressemitteilung, er werde sobald wie nur möglich über eine Plattform virtuelle Vorführungen neuer Filme und Dokumentarfilme zu festen Terminen und Zeiten organisieren. Im Anschluss an diese Filme können auch Rundtischgespräche per Videokonferenz stattfinden.



Bereits am vergangenen 13. November hatte Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) mitgeteilt, dass ab nun die Hilfsmaßnahmen für den Kulturbereich auch den privaten Veranstaltern, Kinos und Konzertsäle, zugute kommen würden.



