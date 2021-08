Der Festivalbeitrag von Amour Fou Luxembourg (Bady Minck und Alexander Dumreicher-Ivanceanu) überzeugte die Zuschauer.

Publikumspreis für "Hinterland"

Daniel CONRAD

Jubel in Locarno: Wie der Filmfund Luxemburg mitteilt, hat „Hinterland“ von Regisseur Stefan Ruzowitzky, eine Koproduktion von Amour Fou Luxembourg (Bady Minck und Alexander Dumreicher-Ivanceanu), am Samstagabend den Publikumspreis beim 74. Internationalen Filmfestival von Locarno in der Schweiz gewonnen.

Der Film feierte seine Weltpremiere am Freitag, 6. August auf der Piazza Grande vor mehr als 6.000 Zuschauern und Fachleuten. Das Besondere: Den Publikumspreis gewinnt damit ein außerhalb aller Wettbewerbe auf der Piazza gezeigter Film.

Zu den luxemburgischen Beteiligten an dem Filmprojekt gehören Marc Limpach als Schauspieler, Uli Simon als Kameramann, Gilbert Degrand als Tonmeister, Raoul Nadalet für Espera Productions als Postproduktionsstudio, Alain Goniva als Toningenieur und Michel Schillings als Tonmeister, Karoline Maes als Produktionsleiterin und André Fetzer als Line Producer.

Die Originalmusik für „Hinterland“ wurde von Kyan Bayani komponiert, einem luxemburgischen Klangkünstler und Komponisten. Der Film, der größtenteils in den Filmland Studios in Kehlen gedreht wurde, wird im Oktober 2021 seinen nationalen Kinostart in den Kinos von Kinepolis, Utopia und CDAC feiern.

Der Film spielt im Wien des Jahres 1920 in den Trümmern des Ersten Weltkriegs. Nach sieben Jahren russischer Kriegsgefangenschaft kehrt Peter Perg, ein ehemaliger Kriminalbeamter, in seine Heimatstadt zurück. Wien ist jedoch nicht dieselbe Stadt. Als Fremder in einer dunklen Welt des Hungers und des Verbrechens wird er mit einem Mordfall konfrontiert: Einer seiner Kameraden, mit dem Perg in Sibirien war, ist ermordet worden und er macht sich auf, den Mörder zu finden und vor Gericht zu stellen.

