Literaturzentrum: Pierre Marson wird Interimsdirektor

Pierre Marson wird bis zur Ernennung eines neuen Direktors das nationale Literaturzentrum in Mersch interimistisch leiten.

Kulturministerin Sam Tanson hat Pierre Marson zum Interimsdirektor des Nationalen Literaturzentrums (CNL) in Mersch ernannt. Diese Entscheidung folgt auf die Ernennung von Claude D. Conter zum Direktor der Nationalbibliothek Luxemburg, wodurch der Direktionsposten in Mersch vakant geworden ist.

Marson studierte Mathematik, Philosophie und Germanistik in Luxemburg und Göttingen sowie Kommunikation in Wien. Nachdem er an verschiedenen luxemburgischen Gymnasien, am Sprachenzentrum und an der Miami-University Luxembourg unterrichtet hatte, kam er im Jahr 2000 als wissenschaftlicher Mitarbeiter zum CNL.

Seit 2011 hat er das Amt des Kurators inne. Pierre Marson ist Autor von Publikationen, die der luxemburgischen Literatur und Literaturgeschichte sowie dem Luxemburgischen als Fremdsprache gewidmet sind.

