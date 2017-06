(C.) - Die Buchhandlung Alinéa schließt nicht. Und dennoch gab es am Donnerstagnachmittag eine Unterstützungsveranstaltung. Etwa zwanzig Luxemburger Schriftsteller haben sich in der Rue Beaumont versammelt, um ihre Sympathie mit dem von vielen geschätzten Buchladen auszudrücken. Darunter Lambert Schlechter, Serge Basso oder Jean Back, aber auch andere jüngere Autoren wie etwa Nora Wagener.



In einer Mitteilung der Schriftsteller heißt es: " il nous est inconcevable qu’aucun dialogue ne soit proposé et entamé par les autorités du territoire et le ministère de la Culture en vue d’un travail de réflexion quant aux difficultés rencontrées par les libraires indépendants et petites entreprises indépendantes. La librairie Alinéa a su, à de nombreuses reprises, contribuer à la promotion de la littérature luxembourgeoise et des auteurs du Luxembourg (...). C.