Stockholm

Literaturnobelpreis geht an Französin Annie Ernaux

(KNA/mt) - Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux wird mit dem Literaturnobelpreis 2022 ausgezeichnet. Das teilte das Nobel-Komitee am Donnerstag in Stockholm mit. Dotiert ist der Preis in diesem Jahr mit 10 Millionen Kronen (920.000 Euro). Die 82-jährige Schriftstellerin wird für „den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfernungen und kollektiven Zwänge der persönlichen Erinnerung aufdeckt“, ausgezeichnet, erklärte die Nobeljury.

Annie Ernaux ist die sechzehnte Französin und die siebzehnte Frau, die den Preis der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften erhält. Auf der sogenannten Longlist für den Preis standen in diesem Jahr 233 Kandidaten - welche Namen darunter waren, wurde streng geheim gehalten.

Annie Ernaux fasst Gefühle in Worte, sie schreibt Gedanken treffend, mit einer schönen Wut.

Die Schriftstellerin hat etwas von Proust. In Gefühlen, Momenten, flüchtigen Augenblicken und der Zusammenführung des Privaten gibt es in ihrem Werk etwas, das irritiert, das an die Oberfläche kommt, das Unbehagen auslöst. Annie Ernaux fasst Gefühle in Worte, sie schreibt Gedanken treffend, mit einer schönen Wut.

Geboren 1940 im kleinen Ort Lillebonne in der Normandie, habe Ernaux schon früh mit der vielfältigen Erkundung ihrer Umgebung begonnen, erklärte die Akademie. In ihrem Werk befasse sie sich mit schwierigen Themen wie Scham, illegaler Abtreibung oder der Wahrnehmung von Konventionen. In ihrer Erinnerungsarbeit knüpfe sie an die Tradition Marcel Prousts an und führe diese zugleich in die heutige Zeit.

Für mich ist Wahrheit einfach der Name, der dem gegeben wird, was wir suchen und das sich uns immer wieder entzieht. Annie Ernaux

„Ethnologin ihrer selbst“

Ernaux gilt als eine der bedeutendsten französischsprachigen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Sie selbst bezeichnete sich einmal als „Ethnologin ihrer selbst“. Im Laufe der Jahre hat sie ein kohärentes und ehrgeiziges Werk erarbeitet. Vom Roman bis zum autobiografischen Schreiben hat sie die Form ihrer Bücher ständig weiterentwickelt, ohne aufzuhören, denselben Fragen nachzugehen. „Les Années“ erscheint als der Höhepunkt ihres Werks, in „La Honte“ beschreibt sie eine Welt des Scheins, die vielen Facetten der Heuchelei zeigt, Atmosphären, die von Reue geprägt und von Bigotterie durchtränkt sind.

In diesem Jahr stellte Annie Ernaux zudem bei den Filmfestspielen von Cannes ihre autobiografische Dokumentation „The Super 8 Years“ vor.



