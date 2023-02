Die Berlinale hat Steven Spielberg für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Sein neuer Film „The Fabelmans“ läuft nun auch in Luxemburg an.

Liebe zum Film und zur Erzählung

Die Berlinale läuft auf Hochtouren und Luxemburg fiebert noch eine Woche dem am kommenden 2. März beginnenden Luxembourg City Filmfestival entgegen. Kino ist wieder gefragt, eine gewisse Spannung liegt in der Luft und in diese besondere cineastische Atmosphäre passt ganz gewiss auch der neue Spielfilm von Stephen Spielberg, der nun neu ins Luxemburger Kinoprogramm kommt: „The Fabelmans“, Spielbergs halbautobiografisches Coming-of-Age-Drama, in dem ein Junge, Sammy Fabelman, seine Liebe zum Film entdeckt, derweil seine Familie zu zerbrechen droht.

Mit zwei Golden Globes und sieben Oscar-Nominierungen – Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin, Bester Nebendarsteller, Bestes Drehbuch, Bestes Szenenbild und Beste Filmmusik - dürfte dem Erfolg dieses Films wohl kaum etwas entgegenstehen. Aber dennoch bleibt abzuwägen, ob Altmeister Spielberg, der bei der Berlinale mit einem Ehrenbären für sein Filmwerk ausgezeichnet wurde, mit der Erzählung seiner Kindheit in Arizona und seiner Entdeckung der bewegten Bilder dem Publikum auch ein filmisches Testament hinterlegt hat. Ein persönliches scheint es allemal zu sein: Bei der Premiere beim Toronto International Film Festival sagte Spielberg: „Dieser Film ist für mich eine Möglichkeit, meine Mutter und meinen Vater zurückzubringen. Und er brachte mir auch meine Schwestern Annie, Susie und Nancy näher, als ich es je für möglich gehalten hätte.“

Kindheit in der Psychiatrie

Eine ganz andere Kindheit als die des kleinen Sammy Fabelman erzählt der deutsche Film „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ von Sonja Heiss, der soeben erst bei der Berlinale in der Jugendsparte „Generation 14Plus“ gezeigt wurde und nun auch bereits in Luxemburg im Kino zu sehen ist.

Das Haus, in dem Josse aufwächst, entspricht sicherlich nicht der gängigen Vorstellung von Familie: Sein Vater ist Direktor einer psychiatrischen Klinik, auf deren Gelände sich auch das Wohnhaus befindet. Josse verbringt seine Kindheit und Jugend mit zwei Brüdern und liberalen Eltern, deren Ehe am bürgerlichen Leben zu zerbrechen droht. Gehör, Trost und das Gefühl, kein Sonderling zu sein, findet der Junge vor allem bei den Patienten der Psychiatrie. Der Film ist eine Adaption von Joachim Meyerhoffs gleichnamigen Bestseller und erzählt tragikomisch vom Erwachsenwerden in den 1970er-Jahren.

Romanhaftes Leben

Die französische Komödie „Youssef Salem a du succès“ zeigt uns derweil einen Schriftsteller, der seine Karriere verpasst hat, bis er sich dann eines Tages in seinem neuen Roman an seiner eigenen Familie inspiriert, womit dann aber die Probleme erst recht beginnen. Mit diesem Film möchte die Regisseurin Baya Kasmi die Frage aufwerfen, ob arabische Migranten in Frankreich auch Recht auf ein episches, tragisches und vor allem romanhaftes Leben haben.

„Cocaine Bear“ ist derweil ein amerikanischer Thriller über eine reale Geschichte: Ein Bär hatte mal Kokain gefressen, das in einem Seesack aus einem zu schwer beladenen Flugzeug geworfen wurde. Ein Film mit wenig Tiefgang.

Viel spannender ist dafür der Luxemburger Dokumentarfilm von André Costa „The Law Of Three“ über den Hundeschlittenführer und Abenteurer Raphaël Fiegen, der mit seinen Hunden 2019 den Kungsleden, den Königspfad, im schwedischen Lappland befuhr.









