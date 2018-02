Elf Tage Filmfestival in Luxemburg, an denen es mehr als vierzig Mal heißen wird: Licht aus, Film ab. Am Donnerstagabend ist der Auftakt mit der Luxemburger Koproduktion "The Breadwinner".

Marc Thill Elf Tage Filmfestival in Luxemburg, an denen es mehr als vierzig Mal heißen wird: Licht aus, Film ab. Am Donnerstagabend ist der Auftakt mit der Luxemburger Koproduktion "The Breadwinner".

Ein engagierter Startschuss und ein flauschiger Abschluss: Mit „The Breadwinner“, einem Animationsfilm über ein willensstarkes afghanisches Mädchen in einem von Krieg und Terror zerrütteten Land, beginnt an diesem Donnerstag das Luxemburger Filmfestival, das am 4. März mit dem Stop-Motion-Film „Isle of Dogs“ von Wes Andersen, einem Film über Hunde, die gegen ihr Exil auf einer japanischen Insel ankämpfen müssen, beendet wird.

