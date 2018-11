„Letzter Imperator des italienischen Kinos“ - Bertolucci ist tot

Seine Filme haben Geschichte geschrieben und immer wieder für Polemik gesorgt. Nun ist der italienische Regisseur und Oscar-Preisträger Bernardo Bertolucci gestorben.

(dpa) - Der italienische Filmregisseur Bernardo Bertolucci ist tot. Der 77-Jährige sei am Montagmorgen in seinem Haus in Rom gestorben, sagte eine Sprecherin seiner Agentur der Deutschen Presse-Agentur. Er habe an Krebs gelitten. Politiker und Kollegen aus der Filmwelt zeigten sich betroffen.



Der zweifache Oscar-Preisträger saß seit Jahren wegen einer misslungenen Bandscheiben-Operation im Rollstuhl ...