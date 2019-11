Lëtzebuergesch richteg schreiwen

Am Lëtzebuergesche gi verschidde Wierder genee esou wéi am Franséische geschriwwen, anerer passen sech zum Deel un d’Lëtzebuergescht un, nach anerer passen sech ganz un. Fir se all gëllt d’Grouss- a Klengschreiwung am Lëtzebuergeschen. Well awer keng Reegel all Fäll, déi kënne virkommen, ka global ofdecken, kontrolléiert een am Zweiwelsfall déi richteg Schreifweis am beschten op lod.lu.

wéi am Franséischen

Avantage, allez, beige, Boîte, Concert, Courage, Effet, Force, Garage, Merci, Ministère, Pâté, Remise, Revanche, Serveuse, Soin, Vaccin, vierge, ...

De stommen e um Enn muss stoe bleiwen, wann d’Wuert ouni dee stommen e iwwerem Liese soss net méi erkannt gëtt: beig- e , Courag- e , Remis- e , ...

Gëtt de stommen e beim Liesen net gebraucht, gëtt déi lëtzebuergesch Schreifweis geholl: Bott, Gripp, Initiativ, Oliv, Phas, Vitess, ...

just um Enn vum Wuert stoen: Comit , Neglig , ... Fir de Pluriel bei franséische Wierder ze bilden, gëtt am Prinzip einfach déi lëtzebuergesch Endung - e n un d’Wuert gehaang (Concert e n , Effet e n , ...).

Huet d’Wuert schonn e stommen e als Endung, gëtt fir d’Plurielsform just en n un dee stommen e gehaang (Ministère n , Serveuse n , ...).

Geet et ëm eng weiblech Form op - ée (Chargée), esou kritt déi am Pluriel direkt - ë n als Endung (Chargéeën), huet also scho Pinktelcher, wann den n ewechfält: nei Charg éeë n astellen / all Charg éeë f roen, ...

zum Deel ugepasst

Capacitéit, Coiffer, Decisioun, Deputéierten, Ensembel, Resumé, Timber, ...

De Pluriel vun dëse Wierder gëtt am Prinzip mat der lëtzebuergescher Endung - e n gebilt: Coiffer e n , Decisioun e n , ...

vun dëse Wierder gëtt am Prinzip mat der lëtzebuergescher Endung - gebilt: Coiffer , Decisioun , ... Am Ufank oder an der Mëtt vun engem franséische Wuert fält den Accent um e ewech: D e marche, M e rite, R e sumé, ...

ganz ugepasst

Barriär, Domän, Fotell, Limitt, Potto, Riddo, schick, Wallis, Vestiär, Vitaminn, ...

Verschidde franséisch Wierder mat der Endung -ier hu sech dem geschwate Lëtzebuergesche schrëftlech mat aller Konsequenz ugepasst: Giischtjen, Keessjee, Klautjen, Pompjee, Schantjen, ...

mat méi Wierder

Dat éischt Wuert gëtt groussgeschriwwen, déi hannendru kleng:

Assistante sociale, Eau de toilette, Plat du jour, ...

An der Grondform gëtt e Bindestréch gesat, wann dat och am Franséischen de Fall ass:

Avant-première, Bain-marie, Faux-filet, ...

An der Plurielsform, déi am Prinzip mat der franséischer Grondform an der lëtzebuergescher Endung -en gebilt gëtt, stinn ëmmer Bindestrécher:

Assistante-sociallen, Faux-fileten, Plat-du-jouren, ...

An der Grondform an an der Plurielsform gi Bindestrécher gesat, wann d’Wierder e franséischen an e lëtzebuergeschen Deel hunn:

Chauffe-plats-Kabel(en), Quiche-lorraines-Stéck(er), ...