Neues Projekt in Neimënster

Lëtzebuerger Rap für ganz junge Musikfans

Daniel CONRAD Wie das Projekt Nikki Ninja & Afrobeathoven dem jungen Publikum Spaß am Rap und einen kreativen Weg zeigt.

Mit Dan Tanson fühlt sich das im Gespräch fast schon selbstverständlich und wie ein ganz normaler Prozess am kreativen Impuls an. Und doch ist das, was der international erfahrene Luxemburger Spezialist für Kinder- und Jugendtheaterproduktionen da einmal mehr auf die Beine gestellt hat, eine kleine Revolution im Genre.

Das liegt nicht nur an ihm selbst, sondern hängt von vielen weiteren Faktoren ab, die es dem Theatermacher ermöglichen, neue Perspektiven anzureißen. Da wäre einerseits das Kulturzentrum Neimënster, das mit seinem Residenzprogramm unter anderem Tanson die Möglichkeit gibt, ohne Produktionsdruck zu forschen.



Tag der offenen Tür in Neimënster Nicht nur die ersten öffentlichen Vorstellungen von „Nikki Ninja & Afrobeathoven" sind Teil des Wochenendprogramms.

„Und ich wollte immer mal etwas mit Hip Hop machen. Da kam das Neimënster-Team mit dem Vorschlag, doch mal Nicool kennenzulernen. Und das hat super gepasst – und wir konnten voneinander lernen.“

Mit dem Projekt kommen ganz junge Zuschauer vielleicht auch auf die Idee mit dem Rappen kreativ zu werden. Foto: Chris Karaba

Die Rapperin ist eines der weiblichen Vorbilder im Luxemburger Rap. Damit nicht genug: Auch sie hatte Lust, sich wieder neu zu erfinden. Und dann waren da ja noch andere Residenzkünstler in der Abtei – wie der Musiker, Komponist und Arrangeur Pol Belardi. „Dann ging es plötzlich sehr schnell: Wir wollten den Hip Hop auf die Bühne bringen, auf Lëtzebuergesch, für junge Zuschauer und mit dem Ziel, das Genre als Möglichkeit zum kreativen Ausdruck zu vermitteln.“

Nikki Ninja, DJ Btm und Afrobeathoven machen die Bühne unsicher. Foto: Chris Karaba

Nach Monaten intensiven Dialogs und dem Ausarbeiten der Idee unter den Beteiligten stand am Ende dann doch eine mehr als vorzeigbare Produktion – und alle Beteiligten können sich in einem völlig neuen Zusammenhang präsentieren: Tanson mit einem anderen musikalischen Genre und als Koordinator ohne selbst auf der Bühne zu stehen. Pol Belardi mit dem Auftrag für die Musik zu sorgen – und Nicool, die sich mit der Theatermacherin Milla Trausch in Schulen zwischen Echternach und Bonneweg aufmachte, Erzählungen der Kinder zu sammeln und allmählich zu einer Story zu formen. Nicht zu vergessen DJ BTM, der seine Beats beisteuert.

Keine „Bitches“, sondern Coolness

Herausgekommen ist so die Geschichte von Nikki Ninja (Nicool), die als Superkraft ihr Talent zum Rappen und Reimen entdeckt. Und damit nicht nur das Leben ihrer Freunde im Dörfchen Räppeldeng zum Thema macht. Der Look auf der Bühne: asiatisch angehaucht – eben passend zu Nikki Ninja. Besonders auch die kritische Seite am Hip Hop wird Kindern vermittelt. Die Botschaft: „Macht auf kreative Art den Mund auf – und schaut durchaus Erwachsenen mal auf die Finger.“ Natürlich nicht als Macho-Gangster-Rap, sondern mit poetisch-zeitkritischen Ansätzen.

Die erste Single des parallel erscheinenden Albums zum Stück, „Bla Bla Bla“, ist ein Beispiel. Hier ein Auszug: „Si schwätzen iwwert Ëmwelt /d’Trenne vu Pabeier a Glas / beim Zännwäschen de Krunn zoudréinen! / Mee den schéinen Auto an der Garage /gëtt gewäsch all zweeten Dag“. Wer es nicht zu den ersten öffentlichen Vorstellungen an diesem Wochenende zum Tag der offenen Tür in der Abtei in Grund schafft, muss nicht traurig sein.

Die Koproduktion kommt auch ins Theater Esch und ins Echternacher Trifolion. „Und ich hoffe auch noch viele andere Kulturzentren im Land“, betont Tanson. Die ersten Bilder und Videos der Schulvorstellungen dieser Woche zeigen schon: Das könnte ein echter Erfolg werden.

www.nikkininja.lu

