Interview: Marie-Laure Rolland



C'est une jeune chorégraphe talentueuse et qui n'a pas froid aux yeux. Simone Mousset est la quatrième lauréate du «Lëtzebuerger Danzpräis» qui lui sera remis ce soir à la Bannanefabrik. Elle succède à Sylvia Camarda (2011), Giovanni Zazzera (2013) et Anne-Mareike Hess (2015). Petit tour d'horizon avant la remise du prix sur ce qui la fait danser, un voyage au Sultanat d'Oman et l'art de vivre au Luxembourg.



Simone Mousset, le «Lëtzebuerger Danzpräis» salue en vous «une jeune chorégraphe courageuse, dont l'approche artistique singulière développe un message sincère et original» ...