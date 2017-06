(mth) - Die Luxemburgisch Choreografin Simone Mousset ist mit dem diesjährigen "Lëtzebuerger Danzpräis" ausgezeichnet worden, wie das Kulturministerium am Mittwoch mitteilte.

Die Jury habe den mit 5000 Euro dotierten Preis an die junge Tänzerin wegen ihres "bemerkenswerten künstlerischen Ansatzes", verliehen, welcher eine "offenherzige und originelle Botschaft" vermittle.

Die Preisverleihung soll am kommenden 3. Oktober um 19 Uhr im "Centre de création choréographique luxembourgeois 3C-L" (Bananefabrik) stattfinden.

Simone Mousset begann ihre Karriere 2011 und arbeitet seitdem als Tänzerin, Tanzlehrerin und Choreografin in aller Welt. 2014 erhielt sie ihren Master-Abschluss in zeitgenössischem Tanz an der "London Contemporary Dance School".

Der "Lëtzebuerger Danzpräis" wird alle zwei Jahre vom Kulturministerium verliehen. In der Jury saßen diese Jahr Carl Adalsteinsson, de Sylvia Camarda, Anne-Mareike Hess und Mathis Junet.