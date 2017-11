So will es die Tradition: Zum Auftakt der „Walfer Bicherdeeg 2017“ werden die Buchpreise verliehen, dieses Jahr in drei verschiedenen Kategorien.



Literaturwerk

Aname wurde als bestes literarisches Buch ausgezeichnet.

Screenshot Op der Lay

Der Preis für das beste Literaturwerk ging an das Buch Aname von Charel Meder aus dem Verlag Op der Lay.



Jugendbuch



In der Kategorie „Jugendbuch“ wurde das Buch Telmo von Roland Meyer, ebenfalls beim Verlag Op der Lay erschienen, ausgezeichnet.

Screenshot Op der Lay

























































Sachbuch



In der Kategorie Sachbuch wurden zwei Werke ausgezeichnet. "I am not a refugee", das aus einem Projekt über Flüchtlinge von Frédérique Buck entstand (Verlag Maison Moderne) und “Le pays des trois frontières” von Philippe Stachowski (Editions Klopp) konnten die Jury überzeugen.



Screenshot Editions Klopp









































Publikumspreis



Der Publikumspreis, über den übers Web abgestimmt wurde ging ebenfalls an "I am not a refugee".

Screenshot: Maison Moderne

































Designpreis



"D'Linn Lynn" von Tom Schartz und Luc Marteling (Editions Kremart) wird mit dem erstmals verliehenen Designpreis ausgezeichnet.

"Coup de coeur"



Der "Coup de coeur" geht an Nora Wagener für "Larven" (Hydre Editions).

Im Gegensatz zu früheren Jahren lag die Auswahl in den drei Hauptkategorien völlig bei einer Expertenjury, die sich aus Isabelle Spigarelli (Autorin), Claude Conter (Direktor des „Lëtzebuerger Literaturarchiv“), Julie Conrad (Designerin), Bea Kneip (RTL), Jeanne Tournau-Offermann (Musel-Sauer Mediathéik) und Sacha Dahm (Student Uni.lu) zusammensetzte.