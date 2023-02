De Guy Rewenig an de Pit Schlechter liesen den 28. Februar 2023 um 19.30 Auer am CNL aus hire Bicher.

"Lëtzeboia Paranoia"

Et geet vill ëm d’Lëtzebuerger Sprooch am Wierk „De Fléiepëlz – E Lëtzebuerger Orbis Pictus vum Pit Schlechter“ (Kremart Edition 2022) an am Roman „Schnatt“ vum Guy Rewenig (Éditions Guy Binsfeld 2022): Déi zwee Auteurë liese virun allem Passagen, déi dës Gemeinsamkeet eraussträichen – och wann déi zwee Bicher formal an inhaltlech ganz verschiddenaarteg sinn.



De Schrëftsteller Guy Rewenig Foto: Tania Feller

Tëscht hire kuerze Liesungen diskutéieren d’Auteurë mateneen, e.a. iwwert déi ongesond Vermëschung vu Lëtzebuerger Sprooch a Patriotismus, iwwert den allgemenge Verloscht vun der Ironiefähegkeet an iwwert Identitéitspolitik (Stéchwierder: „cancel culture“ a „wokeness“ ). Et däerf een elo scho gespaant sinn, wat déi zwee „al wäiss Schreiwerte“ Rewenig a Schlechter zu den aktuelle gesellschaftlechen Debatten bäizedroen hunn. Vläicht hu si et jo fauschtdéck hannert den Oueren a gräifen och am CNL zu hirer léifster Waff: der Satir.

Den 28. Februar 2023 um 19.30 Auer am CNL.

