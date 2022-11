Rozafa Eshan gelingt der Sprung in die École nationale supérieure de la photographie und Daniel Wagener darf seine Fotos in Arles zeigen.

Luxemburger Fotografie

„Lët’z Arles“ 2023 in den Startlöchern

Seit fast sieben Jahren bringt „Lët’z Arles“, der Förderverein der Luxemburger Fotografie, einen Teil der fotografischen Kunst aus Luxemburg nach Südfrankreich zu den „Rencontres d’Arles“. Auch fürs kommende Jahr wurden eine junge Fotografin, Rozafa Eshan, und ein ebenfalls junger Fotograf, Daniel Wagener, von einer Jury ausgewählt, um Luxemburg in Arles zu repräsentieren.

Daniel Wagener, geboren 1988, konnte die Jury mit seinem Projekt „opus incertum“ überzeugen. Er hatte 2021 mit anderen jungen Künstlern an der Ausstellung „Freigeister. Fragments of an art scene in Luxembourg and beyond“ im Mudam teilgenommen.

Fotograf Daniel Wagener wird 2023 in Arles ausstellen. Foto: Patrick Galbats

Rozafa Elshan, geboren 1994, wurde derweil von der Jury ausgewählt, um in ein Schulungsprogramm der École nationale supérieure de la photographie d’Arles aufgenommen zu werden. Sie wird im Rahmen eines neuen Begleitprogramms für aufstrebende Künstler, das von „Lët’z Arles“ mit der Unterstützung von Kultur | lx - Arts Council Luxembourg initiiert wurde, von ihrem Aufenthalt in Arles künstlerisch profitieren. Rozafa Elshan hatte zuletzt 2021 im Rahmen des europäischen Monats der Fotografie in der Galerie Dominique Lang in Düdelingen ausgestellt.

Rozafa Elshan wird an einem Programm der École nationale de la photographie in Arles teilnehmen. Selbstporträt der Künstlerin

Längeres Auswahlverfahren

Daniel Wagener und Rozafa Elshan sind aus einem längeren Auswahlprozess hervorgegangenen. Nominiert waren zunächst jeweils drei Künstler für die zwei Stipendien: Justine Blau, Suzan Noesen und Daniel Wagener für die Ausstellung; Marie Capesius, Anne Speltz und Rozafa Elshan für das Schulprogramm.

Die Jury setzte sich unter dem Vorsitz der Luxemburger Präsidentin von „Lët’z Arles“ Florence Reckinger-Taddeï (ohne Stimmrecht) zusammen aus internationalen Spezialisten der Fotografie und der zeitgenössischen Kunst: Quentin Bajac, Direktor des Museums „Jeu de Paume“ (Frankreich), Marta Gili, Direktorin der École nationale supérieure de la photographie (Frankreich), Danielle Igniti, Vice-Präsidentin des MUDAM und unabhängige Kommissarin (Luxemburg), Delphine Munro, Präsidentin des Casino Luxembourg – Forum d’Art Contemporain (Luxemburg), Bettina Steinbrügge, Direktorin des Mudam (Luxemburg), Michèle Walerich, verantwortlich für den Département Photographie des Centre national de l’audiovisuel (CNA) (Luxemburg), Christoph Wiesner, Direktor der Rencontres d’Arles (Frankreich) und Nadine Wietlisbach, Direktorin des Fotomuseum Winterthur (Schweiz).

„Lët’z Arles“ bietet Künstlern jeweils ein Stipendium für die Kreation und die Vorbereitung ihres Wirkens in Arles. Sie werden dabei von einem Kurator über ein ganzes Jahr begleitet, und ihnen wird auch bei der Veröffentlichung eines Buches und einer Wanderausstellung in Luxemburg geholfen.



