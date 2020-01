Das ist Völkermord – und nicht nur die UNO schaut tatenlos zu. In ihrem Roman „Schutzzone“ taucht Nora Bossong in die ganz realen Ereignisse in Burundi und deren Nachgang ein.

Lesung in Neimënster: Bossongs Anklage an die UNO

Daniel CONRAD Das ist Völkermord – und nicht nur die UNO schaut tatenlos zu. In ihrem Roman „Schutzzone“ taucht Nora Bossong in die ganz realen Ereignisse in Burundi und deren Nachgang ein und stellt sie aus der Sicht ihrer Heldin Mira dar. Bei einer gemeinsam vom Institut Pierre Werner, dem CID Fraen an Gender und Neimënster veranstalteten Lesung nimmt sie Stellung zu der impliziten Anklage an die Vereinten Nationen.

Nora Bossong, warum gerade Afrika als Thema?

Ich würde eher sagen „Natürlich Afrika!“. Und er handelt ja nicht nur in Afrika und dreht sich um afrikanische Konflikte allein. Aber ich glaube, der afrikanische Kontinent ist einer, der uns in seiner ganzen Diversität viel zu unbekannt ist. Über unseren Nachbarkontinent haben wir relativ stereotype Bilder; und er wird als Problem angesehen, von dem man sich abschotten will. Aber dieser Kontinent wird das kommende Jahrhundert mitbestimmen. Man sagt ja auch, dieses Jahrhundert sei das afrikanische Jahrhundert. Das heißt, ich wundere mich eigentlich eher, dass Afrika nicht vielmehr ein Thema ist, das uns beschäftigen sollte.



Und dann fühlt sich der Suhrkamp-Verlag aber noch genötigt, ein Hintergrunddossier zum Buch bereitzustellen, was ja auch nicht bei jeder Publikation passiert ... Warum war das denn so wesentlich? Setzen Sie zu viel Wissen voraus?

Nein, die Idee dazu kam erst, als das Buch schon erschienen war. Ich hatte einmal in einem anderen Buch einen Appendix gemacht – einfach mit ein paar vertiefenden Informationen, die man zwar nicht unbedingt braucht, um das Buch zu lesen, aber um tiefer einzusteigen. In diesem Fall glaube ich, dass der Genozid in Burundi einfach nicht besonders präsent ist. In unserer Erinnerung ist der Genozid in Ruanda, der sich 1994 ereignet hat, viel eher präsent. Burundi wurde lange nur als Massaker bezeichnet und wurde medial kaum widergespiegelt oder bekam große Reaktionen. Dabei sollte es gerade in Deutschland eine geben.

Wieso das?

Es gibt eine koloniale Vergangenheit Deutschlands in der Region – unter anderem in Ruanda und Burundi. Und diese extreme Lücke im Wissen und im Interesse für diese Region ist schon sehr eklatant. So ist das Dossier vielleicht eher eine Einladung, diesen Kontext zu vertiefen und sich noch mal genauer anzuschauen, was da eigentlich passiert ist und wie auch dieser Teil deutscher Geschichte und seiner Nachwirkungen ausschaut.

Ist Ihr Buch auch eine Abrechnung mit der Hinterzimmer- und Häppchen-Diplomatie der UNO und damit politische Institutionskritik?

Letzten Endes ja. Zumindest bezogen auf Teile der UNO. Es ist ja nicht so, dass die Menschen, die dort arbeiten, auf beiden Augen blind sind und gar nicht sehen, was schiefgeht. Und natürlich ist es in dem Sinne eine Anklage, die Grundprinzipien der UNO nicht zu vergessen. Das „Nie wieder“ als Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber Völkermord hat sich wiederholt; und die UNO hat ihn nicht verhindert oder nicht genug eingegriffen. Ich weiß natürlich, dass das völkerrechtlich extrem schwierig ist – denn auch bestimmte Eingriffe in staatliche Souveränität bringen wieder neue Probleme mit sich. Aber da ist auch diese Fassungslosigkeit, dass es sich wiederholt. Und es ist immerhin bemerkenswert, dass die UNO seit 45 besteht und dass sie es immer noch hinbekommt, knapp 200 Staaten und Nationen bei der Generalversammlung an einen Verhandlungstisch zu bringen. Etwas, was beispiellos ist. Aber gerade deswegen sind die Enttäuschung und die Frustration so groß, wenn wirklich die schlimmen Völkerrechtsverbrechen begangen werden und die Blauhelmsoldaten immer mal wieder recht tatenlos dabeistehen.

Wie spiegelt sich das in „Schutzzone“ wieder?

Die Frage, die mich beschäftigt ist: Was sind das eigentlich für Menschen, die dort arbeiten? Wie kämpfen sie für sich und für die Sache? Und was ist das für eine Institution, die mit so einer großartigen Grundidee gegründet wurde und die doch immer wieder so eklatant enttäuscht?

Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Lesung in einer Buchhandlung kommen Sie hier in ein trinationales Kulturinstitut. Ist das ein besonderes Forum für Sie?

Natürlich sind Veranstaltungen in einem Kontext, der doch mehr an das politische Thema des Romans andockt, für mich immer interessanter. Ich habe auch eine Veranstaltung mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen in Bonn gemacht. Da kann man mehr mit informierten Zuhörern und politisch Interessierten darüber streiten, wie sich die UNO verändern muss.

Warum eigentlich die Form eines Romans? Als Journalistin hätten Sie ja auch das Format der Dokumentation wählen können ...

Gerade bei dem Thema gibt es ja genügend Sachbücher, Reportagen und so weiter. Was der Roman oder was belletristische Literatur kann, ist, wirklich nah an die Menschen ranzugehen. Aus der Sicht der Personen zu schreiben, Brücken zwischen den politischen Fragen und unserer eigenen Verletzlichkeit und unserer persönlichen Hoffnung, Abgründen und Momenten der Trauer zu bauen. Und zum anderen geht es ja auch um die „Wahrheitskommission“ – dieses Instrument, das immer wieder für Gesellschaften eingesetzt wird, die schlimmste Konflikte hinter sich haben. Und es geht um das Erzählen – und auch um die Frage, was das Erzählen bringt. Hat es eine heilsame Wirkung, eine Kraft? Und das ist dezidiert auch eine literarische Frage am Kern dessen, was Literatur kann; oder wo sie eben auch scheitert.

Erzählerisch liefern Sie ausgefeilte Kontextverdichtungen in kompakten Abschnitten ...

Mir ist immer wichtig, dass die Sprache selbst eigentlich Akteurin ist; dass es nicht nur darum geht, einen Plot zu erzählen, sondern dass die Sprache dem Stoff gemäß eingesetzt wird. Die Syntax ist eigentlich so, dass sie diese ganze Diversität und Widersprüchlichkeit teilweise in einen Satz einzufangen versucht. Das heißt, man kann von einem kleinen Detail ausgehen, von dort aus Rückblenden, historische Rückblicke oder politische essayistische Passagen einbinden, um dann sozusagen einen Panoramablick auf die Szene zu haben und am Ende vielleicht in der emotionalen Verstrickung einer Person zu enden. Letztlich ein Versuch, einen mäandernden, strömenden Erzählfluss zu schaffen.

Der Ihnen ja sicher unter anderem die Nominierung auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2019 eingebracht hat. Stehen schon neue Projekte an?

Erst mal muss ich überhaupt wieder Kraft tanken. Die Recherchearbeit und die Reisen waren sehr erschöpfend. Aber natürlich interessieren mich die Fragen der internationalen politischen Beziehungen weiter.