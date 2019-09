Les Solistes européens, Luxembourg célèbrent avec Beethoven et Schönberg leur 30e anniversaire lundi soir à la Philharmonie.

Les SEL, plus européens que jamais

Thierry HICK

Certains mauvais esprits en 1989 ne leur donnaient que quelques mois à vivre. 30 ans plus tard, ils sont toujours sur scène. Les Solistes Européens Luxembourg contre vents et marées ont défendu leurs territoires et se disent plus européens que jamais.

Réunir les meilleurs musiciens des meilleurs orchestres européens, le fonctionnement des SEL, qui au début en 1989 paraissait saugrenu, fonctionne toujours. «Bien sûr que l'Europe a changé en trente ans, l'idée d'une grande fraternité européenne, le besoin d'échange existe, malgré le Brexit et une situation politique complexe. Le concept même des SEL reste d'actualité», note Jérôme Wigny, le président des SEL, qui a cependant un regret: «Trop souvent, le public ne connaît pas la spécificité de notre orchestre.»



Des musiciens choisi par le chef



Aujourd'hui encore, le chef d'orchestre puise dans le réservoir des phalanges européennes pour recruter ses musiciens, qui six fois par an se retrouvent le temps d'un week-end au Luxembourg pour préparer le concert du lundi soir. L'origine des musiciens recrutés est aujourd'hui plus que jamais diversifiée et ne se limite plus aux ensembles de l'Europe de l'Est comme ce fut le cas au début.

«Les musiciens sont non seulement choisis par le chef, mais ils choisissent aussi de donner de leur temps pour se retrouver autour d'une idée commune. La rémunération reste modeste, ce n'est donc pas l'argent qui les motive», selon le président, qui insiste sur ce dernier point, différenciant ainsi les SEL d'autres orchestres.



«Six concerts par an c'est un nombre idéal», note Christoph König, le chef d'orchestre des SEL. Cette programmation est certes réduite par rapport à l'offre plus fournie du passé, mais elle permet au chef de maintenir à chaque fois une fraîcheur renouvelée dans son travail avec le groupe. «Sinon, je ne crois pas que je serais resté aussi longtemps», précise le patron arrivé en 2010, prenant ainsi la succession du chef et fondateur de la première heure Jack-Martin Händler, dont le départ n'a pas été un divorce à l'amiable.



Christoph König a pris la tête de l'ensemble en septembre 2010. Photo: SEL

Faire bouger les choses

«Nous n'avons encore jamais atteint un tel niveau artistique depuis nos débuts, le public ne nous a encore jamais autant soutenus et acceptés», se réjouit Eugène Prim, actuel directeur général et l'un des fondateurs de l'ensemble.

Les SEL ont trouvé leur place dans l'offre culturelle du pays, aux côtés de l'Orchestre philharmonique du Luxembourg et de l'Orchestre de chambre du Luxembourg, s'accordent à dire Christoph König, Jérôme Wigny et Eugène Prim, les trois préférant parler de complémentarité et de spécificité propres à chacun.

«Après l'arrivée de Christoph König, il nous a fallu quelques saisons pour changer et faire bouger les choses, pour que le public nous suive également.» Le concert anniversaire du 30 septembre est symptomatique de l'approche programmatique de Christoph König. À l'emblématique neuvième symphonie de Beethoven viendra se greffer la cantate «A Survivor from Warsaw» d'Arnold Schönberg. Même en restant fidèle aux canons du répertoire symphonique classique, Christoph König aime tenter de nouvelles associations. «Avec les Solistes je peux exprimer des idées qu'il m'est impossible d'envisager avec d'autres orchestres».



Les choses évoluent



Bientôt dix ans à la tête de l'orchestre, le chef allemand tire un premier rapide bilan: «En arrivant, j'ai été frappé par l'incroyable et rapide évolution artistique de l'orchestre», se souvient aujourd'hui Christoph König. «Même si nous progressions dans notre travail, j'ai pourtant ressenti après les premières années un sentiment de frustration. Pour diverses raisons, il nous était impossible de nous faire remarquer en dehors du Luxembourg ou d'organiser des concerts ou tournées à l'étranger, essentiels pourtant pour la cohésion de l'ensemble. Notre politique d'enregistrement tournait au ralenti. Aujourd'hui, heureusement les choses évoluent».

Pour preuve les nombreuses et récentes productions de CD de l'orchestre sur des labels étrangers de prestige. «Quand je constate qu'une de nos symphonies a été cliquée près d'un million de fois sur Spotify, je ne peux que m'en féliciter», glisse le directeur général.



Une succession à prévoir

Une autre question taraude l'orchestre: la succession à prévoir d'Eugène Prim, aujourd'hui âgé de 72 ans. Cheville ouvrière depuis la première heure, le président d'hier et directeur général d'aujourd'hui a forgé l'identité des SEL. «Mon successeur devra avoir un autre profil que moi», signale l'intéressé. «Il faudra trouver une solution pour ne plus être si dépendant d'une personne en trouvant une structure ou une solution pérennes. Toutes les options sont ouvertes», note Jérôme Wigny.

Outre cette question personnelle, les Solistes Européens Luxembourg ont pour l'avenir quelques projets. Dans les prochains jours une application pour smartphone verra le jour: «Cela nous permettra de renforcer le contact avec notre public», espère Eugène Prim.



En dehors des sentiers battus



L'enregistrement d'une intégrale des symphonies de Beethoven est prévu, tout comme un album consacré à la musique contemporaine luxembourgeoise qui comportera des œuvres commanditées par le ministère de la Culture pour les SEL.

À plus long terme, Christoph König entend bien poursuivre sa programmation musicale en dehors des sentiers battus – «j'ai des idées pour les 30 ou 40 prochaines années» – mais espère aussi pouvoir renforcer le volet international de l'agenda des SEL. «On peut imaginer faire 15 concerts par an, dont au moins huit en dehors du Luxembourg». Et toujours, se pose la même question: le financement de telles initiatives. Le sponsoring devenant de plus en plus difficile, une convention de 325.000 euros avec le ministère de la Culture permettant de «survivre sans excès», selon Eugène Prim, la situation financière des SEL freine régulièrement l'élan du chef. Avec 50.000 ou 100.000 euros de plus – «en fait une modique somme, nous pourrions atteindre d'incroyables résultats», commente Christoph König.

Concert anniversaire des SEL, le lundi 30 septembre, à 20 heures, à la Philharmonie. Quelques places encore disponibles au tél. 47 08 95-1 et sur www.luxembourg-ticket.lu

www.sel.lu