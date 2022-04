Le Musée d'Art moderne présente une large sélection d'œuvres de l'artiste britannique d’origine ghanéenne.

Les portraits de Lynette Yiadom-Boakye

Thierry HICK Le Musée d'Art moderne présente une large sélection d'œuvres de l'artiste britannique d’origine ghanéenne.

Quel étonnement, mais aussi quel plaisir, de se trouver face-à-face dans un musée d’Art moderne avec une artiste qui n’a pour seuls outils que ses toiles, ses couleurs et ses pinceaux. Lynette Yiadom-Boakye, à qui s’offrent actuellement les cimaises du rez-de-chaussée du Mudam, témoigne que la peinture est loin d’avoir disparu dans la création contemporaine.

Née en 1977, Lynette Yiadom-Boakye, artiste britannique d’origine ghanéenne, nominée en 2013 pour le prestigieux Turner Prize, a participé en 2019 au pavillon «Ghana Freedom» à la Biennale de Venise. Présentée en collaboration avec la Tate Britain de Londres et le Moderna Museet de Stockholm, l’exposition «Fly in League With The Night», actuellement à l’affiche du Mudam, propose de découvrir 67 peintures et couvre vingt années de création.

Une galerie de portraits. Photo: Gerry Huberty

Toutes les toiles sont des portraits. Lynette Yiadom-Boakye choisit des personnages fictifs, imaginaires. Tous ces anonymes se côtoient, s’opposent et finissent par se compléter.

Les toiles, toutes de grand format, ont plus d’un point commun. D’abord, le regard des personnages «croqués», qui semblent tous observer, questionner du coin de l’œil le visiteur.

Le mot, le prolongement de l’image

Le titre de l’exposition, tout comme celui de chaque toile sont des allusions à quelques textes écrits par la peintre ou l’illustration d’une pensée pas forcément en relation avec la personne peinte. Pour Lynette Yiadom-Boakye, ses mots sont à considérer comme des coups de pinceau supplémentaires. Le mot devenant ainsi la prolongement de l’image.

La peintre aime aussi conserver une part de mystère, de flou autour de ses propos. Comme pour mieux laisser libre cours à l’imaginaire du spectateur. C’est aussi pour cette raison que certains détails font défaut sur les toiles: toutes indications de lieux, de temps et de contextes sont délibérément bannies. Tout comme les hors-champs. Les personnages occupent pratiquement, et à quelques exceptions près, l’ensemble de l’espace de la toile. Nés de l’imaginaire, les personnages, le plus souvent masculins de l’artiste, deviennent peu à peu une réalité bien palpable.

Quelques accessoires viennent corroborer les propos de l'artiste. Photo: Gerry Huberty

Une nouvelle puissance expressive

Les peintures de Lynette Yiadom-Boakye semblent au premier regard sombres, ténébreuses. A y regarder de plus près, l’on découvre que l’économie des moyens utilisés par la peintre développe une puissance expressive nouvelle. Et finalement pleine de lumières.

Tous les personnages de la peintre sont de couleur noire. Un choix, qui n’a absolument rien de militant pour l’artiste, mais qui trouve d’autres explications.

Un choix, qui lui permet aussi de travailler sur une autre caractéristique de son travail. Les portraits représentent des personnages dans différentes attitudes, positions, tant familières que mystérieuses. Pour renforcer la «description» de ses sujets – sans forcer dans le volet illustratif –, Lynette Yiadom-Boakye articule ses efforts autour de jeux de volume, de couleurs.

Capter la lumière

Une simple chemise ou une cigarette blanches suffisent à créer une texture, une certaine forme de vibrations, mais aussi à capter la lumière, donc aussi le regard. De plus, quelques accessoires, souvent anodins, peuvent le cas échéant venir renforcer le jeu d’imbrication entre lignes horizontales et verticales.

Lynette Yiadom-Boakye a participé à l'accrochage de ses œuvres. Photo: Gerry Huberty

Les commissaires de l’exposition au Mudam, Clément Minighetti et Sarah Beaumont, n’ont de cesse de relever l’originalité de l’approche de Lynette Yiadom-Boakye, qui selon eux, enrichit un art certes traditionnel d’une nouvelle lecture, résolument contemporaine. Une vue qui se traduit par des coups de pinceaux rapides, décidés. Avec un trait toujours vif, percutant.

L’accrochage au Mudam, que l’artiste a elle-même imaginé, ne suit aucun ordre chronologique, mais préfère mettre en lumière des juxtapositions, des oppositions de situations, qui finissent toutes par rentrer en résonance selon la déambulation choisie.

Toujours fidèle à la peinture figurative, Lynette Yiadom-Boakye s’autorise des escapades dans un monde délibérément énigmatique, intemporel et quelque peu abstrait. Le peu de moyens mis en œuvre ouvrent la voie à de nouvelles perspectives. Un retour à l’essentiel qui permet aux visiteurs du Mudam de se frotter à une forme d’expression inédite, où chaque forme, chaque couleur à son mot à dire.

«Fly in League With The Night», exposition Lynette Yiadom-Boakye jusqu’au 5 septembre au Mudam. Toutes les informations sont à retrouver sur:

www.mudam.lu

