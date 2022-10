La nouvelle semaine ciné réserve son lot de surprises.

Kultur 6

D'Woch am Kino

Un drame en six actes

Six propositions, tous genres confondus, sont à découvrir dès ce mercredi.

Lieber Kurt

Ce drame, de et avec Til Schweiger met en scène une famille recomposée qui décide de changer de vie et part s'installer dans une villa quelque peu délabrée et découvre les joies de la ville à la campagne. Jusqu'au jour où le fils est mortellement blessé. Le père de famille sombre peu à peu dans une dépression sans issue.

Dragon Ball Super: Super Hero

Un film d'animation signé Tetsuo Kodama. La Red Ribbon Army n'a pas dit son dernier mot et veut se venger de l'attaque de Piccolo et Son Gohan. Gamma 1 et Gamma 2, les nouveaux super héros sont censés mener à la victoire

Le sixième enfant

Avec son drame, le réalisateur Léopold Legrand met en scène l'impensable. Franck et Meriem attendent leur sixième enfant, mais font face à une situation financière difficile. Julien et Anna n'ont pas de problèmes d'argent et tentent de devenir parents. En vain. Les deux couples, qui jamais n'auraient dû se rencontrer, vont trouver un arrangement inattendu.



Novembre

Le réalisateur avec son film policier replonge le spectateur dans la lutte anti-terroriste quelques jours seulement après les meurtriers attentats de novembre 2015 à Paris.

Rebel

Coproduction luxembourgeoise (Calach Films), ce drame d'action d'Adil El Arbi et Bilall Fallah, suit le personnage de Kamal. Ce dernier décide d'aller en Syrie, non pas pour combattre, mais pour venir en aide aux victimes. Son idée sera mise à rude épreuve.

In einem Land, das es nicht mehr gibt

Allemagne de l'Est dans les années 1980: virée de l'école, une ado doit faire ses preuves comme membre de la société socialiste de l'époque. Son job de mannequin lui ouvrira certes des portes, mais dérangera aussi le pouvoir en place.

