Les hauts fourneaux, centre de gravité d'Esch 2022

Près de deux mois après la décision de ne pas utiliser la Halle des soufflante comme lieu d'accueil des festivités de la capitale culturelle européenne, le choix s'est porté sur une répartition répartie sur plusieurs lieux autour du cœur de Belval.

(Jmh/thi) - La Halle des soufflantes étant officiellement écartée des festivités prévues pour Esch 2022, le plan B consiste en une implantation multipolaire, autour des hauts fourneaux. Validée mercredi en Conseil de gouvernement et présentée jeudi, l'organisation de la capitale culturelle européenne exploitera donc sept lieux. Tous situés sur les terrasses des hauts fourneaux.

À savoir la Halle de la massenoire, le plancher de coulée, la Möllerei, le pavillon Skip, le socle des hauts fourneaux et la Halle couverte. La place centrale, située entre les deux hauts fourneaux, devrait pour sa part servir de lieu de concerts.

Les transformations envisagées - faites dans «un objectif de réutilisation au-delà de 2022» avec «la volonté de conserver et valoriser le patrimoine culturel» et «d'économie circulaire», selon Sam Tanson (Déi Gréng), ministre de la Culture - ne devraient voir le jour que «d'ici l'automne 2021». Et ce, en raison de l'obligation pour le ministère de déposer un projet de loi et une loi de financement. Un texte qui devrait être finalisé d'ici l'automne, selon les estimations avancées jeudi. Estimations d'ailleurs uniquement chronologique, aucune information sur le coût global des travaux à venir n'ayant été avancée.

Laut Sam Tanson werde die Gebläsehalle nicht für Esch 2022 baulich adaptiert, da in Bezug auf den Zustand des Gebäudes zu viele Fragen offen seien.

«C'est une chance que nous avons de pouvoir improviser dans un lieu tels que les friches de Belval, nous ne sommes pas contraints comme cela aurait été le cas dans un lieu ressemblant plus à un musée», assure Christian Mosar, directeur artistique d'Esch 2022.