Une bonne trentaine d’artistes sont à l’affiche des Francofolies d’Esch-sur-Alzette. Le festival s’étale sur quatre jours à partir du 8 juin.

Kultur 3 1 4 Min.

Dans la Métropole du Fer

Les Francofolies gagnent du terrain

Christophe NADIN Une bonne trentaine d’artistes sont à l’affiche des Francofolies d’Esch-sur-Alzette. Le festival s’étale sur quatre jours à partir du 8 juin.

Le petit dernier de la famille a bien grandi. Les «Francos» d’Esch-sur-Alzette n’ont pas la prétention de rivaliser avec La Rochelle, voire Spa mais ce n’est pas une raison pour manquer d’ambitions. La phase douloureuse de la crise de croissance est en passe d’être surmontée par une édition 2023 balisée par des voyants qui allument du vert un peu partout.

Il a pourtant fallu ramer à contre-courant pour inverser la tendance et faire fi d’un passé qui ne rend pas nécessairement service au festival. On pense à ses débuts chaotiques en 2018 puis à la crise sanitaire qui a considérablement affaibli l’organisme des institutions culturelles. Sans les mettre à plat.

The Psychotic Monks sont aussi au programme des Francofolies. Photo: Les deux pieds dans la fosse

Avec une situation revenue presque à la normale et un moral gonflé à bloc, Loïc Clairet et son équipe ont bâti une programmation XXL pour atteindre une jauge maximale. Ou du moins tendre vers ça.

Orelsan et Angèle en locomotives

On pense en premier lieu au Parc du Gaalgebierg, centre névralgique de la manifestation. Neuf mille festivaliers sont attendus quotidiennement. Un jeu d’enfants samedi et dimanche avec Orelsan et Angèle en tête d’affiche. DJ Snake, lui, lancera les hostilités vendredi, avec des sons plus électros et un cortège de bons groupes pour l’escorter comme La Femme, l’ancien combo de Clara Luciani, Jeanne Added, la plus polyvalente des artistes françaises qui prend de plus en plus ses quartiers au Luxembourg et Voyou, qui n’a rien d’un vagabond mais symbolise cette scène électro pop hexagonale décomplexée.

Samedi, Orelsan viendra se balader avec son album «Civilisation» qui tourne sur les platines depuis deux ans mais que personne ne songe encore à placardiser. Le rappeur de Caen a lancé sa tournée estivale il y a quelques jours et ce n’est pas une panne de micro à Vincennes qui l’empêchera de déverser son flow sur les hauteurs d’Esch-sur-Alzette. Avec Josman et Gazo en apéritif, le stade du Fola pourrait connaître son plus beau délice de la saison.

Une touche luxembourgeoise

Enfin, la princesse belge de la pop devenue reine en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, refermera cette édition dimanche soir. Angèle a bien grandi depuis la sortie de «Brol», son premier album. Avec «95», elle est partie aux États-Unis où elle a bluffé le public de Coachella. Moins girly, plus mature, la Bruxelloise grimpe les marches quatre à quatre et devrait électriser le Gaalgebierg.

«Il ne faut pas avoir peur d’être vulnérable» CHAiLD, signe un retour en force au pays avec un EP et un concert le 15 avril à la Kulturfabrik à Esch pour lequel il annonce du lourd.

Pour arriver à bonne température, Louise Attaque connaît généralement la recette. La survoltée Suzane ou encore Izia, l’une des artistes qui tournera le plus cet été, amorceront la pompe alors que Disiz poursuit sa mue entre musique urbaine et pop éthérée.

D’autres endroits et d’autres ambiances seront au menu du festival. La Kulturfabrik lancera les hostilités ce jeudi soir, le 8 juin, avec The Psychotic Monks mais aussi Pleasing, le projet de Patrick Miranda. La touche luxembourgeoise se retrouvera d’ailleurs un peu partout ces quatre prochains jours. On pense à Angel Cara, Ryvage, Englbrt, The X ou encore Tuys.

Ecoresponsabilité

Le Théâtre d’Esch-sur-Alzette sera l’un des autres lieux visités avec Bernard Lavilliers en tête d’affiche samedi et celle qui sera à coup sûr l’une des sensations de l’été, Zaho de Sagazan. La fille de l’artiste Olivier de Sagazan réussit l’improbable grand écart entre la chanson française et le monde électronique avec un phrasé qui n’est pas sans rappeler celui de Stromae. À découvrir absolument le dimanche après-midi en compagnie de la toujours mystérieuse Emilie Simon.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Tuys ont le goût de l'expérimentation. Les garçons du Luxembourg le prouvent avec leur nouveau LP «Reality Management Ltd». Photo: Shade Cumini

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Tuys ont le goût de l'expérimentation. Les garçons du Luxembourg le prouvent avec leur nouveau LP «Reality Management Ltd». Photo: Shade Cumini Angel Cara, une chanteuse pop. Photo: Christophe Olinger La Femme Photo: JD Fanello

Derrière cette programmation foisonnante, le festival eschois a mis le paquet sur l’écoresponsabilité. Il ne proposera plus rien de jetable et a imprimé ses affiches avec du papier recyclable. Avec un circuit court privilégié dans les stands de nourriture, tout est calculé jusqu’aux trajets des artistes que l’on essaie d’attraper au vol parce qu’ils ne jouent pas trop loin la veille ou que l’on tente de relâcher dans un périmètre proche pour ne pas compromettre le bilan carbone.

Sous ce vernis de bonnes intentions se cache cependant la réalité d’un rassemblement à grande échelle avec des festivaliers consommateurs, d’autres fumeurs. Bref, des personnes à qui l’on demande une démarche écoresponsable. Ce sera l’un des autres chantiers de ce rendez-vous soutenu par les pouvoirs locaux et qui compte s’ancrer dans le paysage de la Métropole du Fer, voire grandir encore un peu si tant est qu’il soit possible de repousser les murs à gauche ou à droite.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.