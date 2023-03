«Les Éléments et les Furies»: le maître catalan et son Concert des Nations ont joué Rebel, Gluck et Telemann

Kultur 3 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

A la Philharmonie

Les douces bourrasques de Jordi Savall

Gaston CARRÉ «Les Éléments et les Furies»: le maître catalan et son Concert des Nations ont joué Rebel, Gluck et Telemann