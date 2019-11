Leonardo Superstar

Mit einer Schau der Superlative erinnert der Louvre an den 500. Todestag von Leonardo da Vinci. Doch hält sie auch, was sie verspricht?

Mit der bereits bis zum 2. Januar 2020 ausgebuchten Schau und inzwischen über 280 000 verkauften Eintrittskarten heftet sich der italienische Universalgelehrte – im Französischen weitaus wohlklingender als „polymathe“ bezeichnet – an die Fersen des jungen ägyptischen Pharaos, dessen Besucherrekord es zu schlagen gilt: Lockte die Tutenchamun-Schau in La Villette ganze 1,42 Millionen Interessenten an, so dürfte Leonardo ihn bis zum 24. Februar 2020 zweifelsohne locker abhängen.



Solch ein Zuspruch hat natürlich – trotz nur Vorab-Online-Reservierung der Eintrittskarten und streng regulierten Eintrittszeit-slots – auch so seine Nachteile: Ein intimes Stelldichein mit dem Genie ist nicht möglich, schon gar nicht bei einer Besuchermajorität, die lieber ständig ihr iPhone zückt, als wirklich in die ausgestellten Werke einzutauchen ...