Von Christian Reidenbach

Wer zuletzt Andrea Breths gefeierte Stuttgarter Inszenierung der Rihm-Kammeroper Jakob Lenz erleben konnte, der sah hier Büchners Charakterbild von 1838 ins Pathetische gewendet: Ein kolossales Bühnenbild türmte die Felsformationen des Gebirges direkt in Lenz’ beschauliche Lebenswelt und in seinen Kopf; der gequälte Mensch wurde da – in Anlehnung an Jean Paul – zum toten Christus am Kreuz, der den nihilistischen Abgesang auf die Welt mit der Größe seiner Geste erwiderte ...