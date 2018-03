Lenny Kravitz, einer der herausragendsten Rockmusiker dieser Zeit, wird auf seiner „Raise Vibration Tour“ quer durch Europa auch nach Luxemburg kommen.

Lenny Kravitz zum zweiten Mal in der Rockhal

Am 23. Juli 2018 wird der Rockstar in Belval auftreten, wie die Rockhal am Donnerstag mitteilte.

Zuletzt konnte er dort im Dezember 2014 seine Fans mit seinem Nostalgie-Rock entflammen.



Lenny Kravitz, 1964 in Brooklyn als Sohn ukrainischer Eltern geboren, hat im Laufe seiner 20-jährigen Karriere viele verschiedene Genres, Stile und Klassen durchlaufen – Soul, Rock, Reggae und Funk. In den Sechziger- und Siebzigerjahren hat Kravitz, der sich unter anderem auch als Schriftsteller, Musikproduzent und Filmschauspieler hervorgetan hat, einen Grammy in der Kategorie „Beste Männlicher Rock Darbietung“ gewonnen. Als Schauspieler ist Kravitz in den Filmen „The Hunger Games“, „The Hunger Games: Catching Fire“, „Precious“ und „The Butler“ zu sehen.

Zusätzlich zu seiner geplanten Tour im Juli hat der Lenny Kravitz für Frühling 2018 ein neues Album angekündigt.



Der Ticketverkauf für das Konzert in der Rockhal beginnt ab heute.