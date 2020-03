Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das haben Messeleitung und Stadtspitze entschieden,.

Leipziger Buchmesse wird wegen Corona-Virus abgesagt

Teddy JAANS Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das haben Messeleitung und Stadtspitze entschieden,.

Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das haben Messeleitung und Stadtspitze entschieden, wie eine Sprecherin der Buchmesse am Dienstag mitteilte. Die Messe hätte vom 12. bis zum 15. März stattfinden sollen.

Deutschland weit waren in den vergangenen Tagen wegen der steigenden Zahl der Infektionen mehrere große Messen abgesagt oder verschoben worden. Dazu gehören die Tourismusbörse ITB in Berlin, die Pro Wein in Düsseldorf oder die Kölner Eisenwarenmesse.

Mehr dazu in Kürze.