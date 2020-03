Leipziger Buchmesse wegen Corona-Virus abgesagt

Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt - das trifft auch Luxemburgs Literatur.

Daniel CONRAD

Die Leipziger Buchmesse ist wegen des Corona-Virus abgesagt worden. Die Stadt Leipzig und die Messeleitung haben die Entscheidung am Dienstag gemeinsam getroffen, so Stadtsprecher Matthias Hasberg.



Nach der Absage der Messe von Paris am Montag und der vorläufigen Verlegung der wichtigen Kinderbuchmesse in Barcelona in den Mai ist das Aus ein weiterer Schlag für die Branche.



Die Leipziger Buchmesse gilt bei den Verlagen als Möglichkeit, eine große Aufmerksamkeit auf ihre Autoren zu lenken. Im Rahmen des begleitenden Lesefestivals „Leipzig liest“ hatten 3 700 Veranstaltungen an 500 Leseorten auf dem Programm gestanden; auch diese Reihe wurde abgesagt.



Auch Luxemburger betroffen

Das trifft auch die luxemburgische Autorin Elise Schmit, die in Leipzig lesen sollte: „Ich kann das aber auch absolut nachvollziehen. Ich hätte dieses Angebot sicher gerne angenommen und habe mich auch darüber gefreut. Andererseits ist es insbesondere für kleine Verlagshäuser schlimmer als für die Autoren selbst, ihnen fehlt nun eine zentrale Plattform.“

Auch wenn keine offizielle Präsenz in Form eines Luxemburger Gemeinschaftsstandes geplant war, sollten nationale Vertreter nach Leipzig fahren.

„Leipzig wäre zur Vertiefung von schon bestehenden Kontakten und als Aspekt unserer Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Gruppe interessant gewesen“, sagt der verantwortliche Mitarbeiter der Agence luxembourgeoise d’action culturelle für das Exportprogramm „Reading Luxembourg“, Marc Rettel. „Die Messe in Brüssel ab dem 5. Mai soll wohl stattfinden, und da versuchen wir unsere Präsenz auch zu halten.“



Neben Rettel hatten auch Vertreter des Verlags Binsfeld und der Präsident des Verbandes der „Bicherediteuren“, Ian de Toffoli, ausloten wollen, inwiefern Leipzig in den kommenden Jahren für Luxemburg interessant gewesen wäre. „Dass die Messe nun abgesagt wurde, ist schade, aber verständlich“, sagte Jeff Thoss, Sprecher des Binsfeld-Verlags.



"Sicherheit geht vor"



Es sei eine Maßnahme zur Prävention. „Sicherheit geht vor“, erklärte derweil der Geschäftsführer der Leipziger Messe, Martin Buhl-Wagner. Zuvor hatte es ein Gespräch der Verantwortlichen mit dem deutschen Gesundheitsamt gegeben. Die Frühlingsschau der Buchbranche hätte vom 12. bis 15. März stattfinden sollen.