Documenta15 und ihre Folgen

Lehren aus dem Antisemitismusdebakel

Tiefe Kluft: Während bei den Kuratoren Diskussionsdrang besteht, stufte das Simon-Wiesenthal-Zentrum die documenta 15 als eines der schwerwiegendsten Antisemitismus-Vorfälle im Jahr 2022 ein.

(dpa/avt) - Bei der documenta fifteen in Kassel im vergangenen Jahr sollte sich 100 Tage lang alles um Kunst drehen. Stattdessen wurde die neben der Biennale in Venedig bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst wegen immer neuer Antisemitismus-Vorwürfe zum Politikum.

Kurz nach der Eröffnung der von Ruangrupa kuratierten documenta war eine Arbeit mit offenkundig antisemitischer Bildsprache entdeckt worden. Das Banner „People’s Justice“ des indonesischen Kunstkollektivs Taring Padi wurde daraufhin abgehängt. Später lösten weitere als antisemitisch bewertete Kunstwerke scharfe Kritik und Forderungen nach einem Abbruch der Schau aus. Schon im Vorfeld waren Stimmen laut geworden, die dem indonesischen Kuratorenkollektiv Ruangrupa und einigen eingeladenen Künstlern eine Nähe zur anti-israelischen Boykottbewegung BDS vorwarfen.

Strukturen der documenta auf dem Prüfstand

Bundeskulturstaatsministerin Roth, die seit dem Eklat nicht nur von jüdischen Gemeinden kritisiert wird, hatte mehr Einfluss des Bundes auf die künftigen Ausstellungen gefordert. Sie drohte, andernfalls den Geldhahn (mit 3,5 Millionen Euro vom Bund) zuzudrehen. Der Aufsichtsratsvorsitzende ging daraufhin offen auf Konfrontationskurs und kündigte an, die Stadt Kassel werde die Schau im Zweifel allein finanzieren. Die Generaldirektorin der documenta Sabine Schormann trat erst einen Monat nach Beginn der Schau zurück.

Eine im Rahmen der documenta fifteen auf den Boden projizierte Video-Installation der Initiative „Archives des luttes des femmes en Algérie“. Das Motiv von Juden, die Kinder quälen, ist ein uraltes antisemitisches Motiv. Foto: Uwe Zucchi / dpa

Abschlussbericht steht noch aus

Als Reaktion auf die Vorfälle beriefen die Gesellschafter der documenta, die Stadt Kassel und das Land Hessen, ein Expertengremium zur Aufarbeitung ein. Dessen Abschlussbericht wird Anfang des Jahres erwartet.

Eine der schwerwiegendsten Antisemitismus-Vorfälle 2022. Simon-Wiesenthal-Zentrum

Laut dem Simon- Wiesenthal-Zentrum zählt die Kasseler Kunstausstellung documenta 15 zu einem der schwerwiegendsten Antisemitismus-Vorfälle im Jahr 2022. Die Ausstellung des Banners „People’s Justice“ sei ein Ausdruck davon, wie Tabus um das Zeigen von Hass gegen Juden in Deutschland bröckelten, heißt es in der vor wenigen Tagen veröffentlichten Liste der „Top 10“. Das Wiesenthal-Zentrum mit Sitz in Los Angeles stellt diese nicht unumstrittene Liste jährlich zusammen.

Ganz oben gelistet ist auch der US-Rapper Kanye West. Er veröffentliche über seinen Social-Media-Auftritt antisemitische Verschwörungsmythen.

Ruangrupa: „Müssen diskutieren“

Ruangrupa selbst sehen die documenta 15 nicht als gescheitert an. Zwei Mitglieder des indonesischen Künstlerkollektivs zogen eine überwiegend positive Bilanz. „Dass in der Öffentlichkeit vor allem über Antisemitismus gestritten wurde, ist nichts, was ich bedaure - es ist wichtig!“, sagte Reza Afisina im Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“. Sein Kollege Iswanto Hartono ergänzte: „Wenn ich etwas bedauere, dann nicht für uns, sondern für die Deutschen. Es ist schade, dass für sie viele andere Themen der documenta in den Hintergrund geraten sind.“

Afisina und Hartono haben im Oktober eine Gastprofessur an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg angetreten. Die Auffassung, die Indonesier seien nicht genug vorbereitet gewesen auf die deutsche Geschichte, teilen die beiden nicht. „Das Ziel kann nicht sein, dass wir beigebracht bekommen, Rücksicht auf Antisemitismus als ein spezifisch deutsches Problem zu nehmen, sondern dass wir gemeinsam lernen, Antisemitismus als globales Problem zu erkennen. Wir haben jetzt verstanden, dass wir uns mit der Geschichte des Antisemitismus in der Welt und auch in Indonesien befassen müssen“, wehrt sich Afisina.

Wir haben jetzt verstanden, dass wir uns mit der Geschichte des Antisemitismus in der Welt und auch in Indonesien befassen müssen. Reza Afisina

Hartono ergänzt: „Wenn Sie auf der documenta nur die deutsche Perspektive haben wollen, brauchen Sie keine internationalen Kuratoren zu holen.“ Bleibt die Frage, warum offenkundiger Antisemitismus eine diskussionswürdige Perspektive sein soll.

Die sechzehnte documenta soll vom 12. Juni bis 19. September 2027 in Kassel stattfinden.

