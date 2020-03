Das 10. LuxFilmFest ehrt den französisch-chilenischen Außnahmekünstler Alejandro Jodorowsky.

Lebende Legende beim LuxFilmFest

Vesna ANDONOVIC Nach Ray Liotta, Volker Schlöndorff und Mike Leigh, ist Alejandro Jodorowsky der Ehrengast des 10. Luxembourg City Film Festival.

„Ich bin wie der Regen, ich gehe dorthin, wo ich gebraucht werde“, erklärte er dem Guardian-Journalisten Xan Brooks im Interview und fügte bestimmt hinzu: „Wenn ich in dem großen Palast wäre, mit dem roten Teppich und den Fotografen und all den schicken Frauen, würde ich mich schämen.“



Mit 91 noch kreativ: Alejandro Jodorovsky.

Das war im Mai 2013 auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes, und der Mann, der die glamouröse Weltbühne des Films derart schmähte, war schon damals eine lebende Legende: Alejandro Jodorowsky.

Hoher Besuch beim Festival



Am 5. März 2020 hingegen wird der inzwischen 91-Jährige über den roten Teppich laufen – und diesmal auch sicher gerne. Denn nach Ray Liotta, Volker Schlöndorff und Mike Leigh, ist er der Ehrengast des Luxembourg City Film Festival.



Bevor mit der Vorführung von Emerald Fennells „Promising Young Woman“ ab 19 Uhr der offizielle Startschuss zur 10. Jubiläumsausgabe fällt, wird Jodorowsky die Auszeichnung für sein Lebenswerk im Beisein hoher Gäste verliehen, denn Großherzog Henri und seine Ehefrau Maria Teresa haben sich ebenfalls im Kinepolis Kirchberg angekündigt.



Das Rätsel Jodorowsky



Doch wer ist eigentlich dieser Alejandro Jodorowsky, der künstlerisch schon so lange und auf solch unterschiedlichen Bühnen wie dem Film, der Literatur, der Musik oder der Bande Dessinée kreativ unterwegs ist, dass man seinen Namen zweifelsohne schon einmal gehört hat?



Nun, eines ist sicher: In eine Schublade packen lässt sich der am 17. Februar 1929 im chilenischen Tocopilla geborene Alejandro Jodorowsky nicht.



"El Topo" genießt heute Kultstatus Foto: Archiv LW

Wie komplex sein künstlerisches Universum ist, zeigt sich schnell beim Streifzug durch sein Schaffen. So offenbarte Jodorowsky seine mystisch-schamanistische Seite schon 1970 als Regisseur des mysteriösen „El Topo“ – ein bizarres, bedeutungsschwangeres Werk vor Westernkulisse, das der amerikanische Kritiker und Pulitzer-Preisträger Roger Ebert nicht von ungefähr als „unvergessliches“ jedoch „unverständliches“ Erlebnis bezeichnete und das heute filmischen Kultstatus genießt.

Sein Erzähltalent verdeutlichen derweil Science-Fiction-BD-Reihen wie „L’Incal“, mit Moebius als Zeichner, oder „La caste des méta-barons“ mit Juan Gimenez.



Jodorowsky fungierte als Autor mehrere BD - und arbeitete dabei u.a. mit Fructus, ...

...aber auch mit Gimenez und... ...Bouco als zeichnerischem Counterpart zusammen.

Von der Pantomime zu Mozarts Requiem



Dabei lernte Jodorowsky anfangs Pantomime bei Marcel Marceau und gründet 1962 gemeinsam mit u. a. Fernando Arrabal, Jacques Sternberg und Roland Topor die Performance-Gruppe „Panique“, bevor er seine kreative Palette erweiterte.

Und während Mozarts Requiem in d-Moll (KV 626) in seinem rezenten Werk, dem Dokumentarfilm „Psychomagie, un art pour guérir“ erklingt, das am Freitag, dem 6. märz in der Cinémathèque, Place du Théâtre, zu sehen ist, dürfte eines klar sein: Der Mann hat noch lange nicht seinen letzten Joker ausgespielt.