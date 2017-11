par Thierry Hick



Lorsqu'il n'est pas sur scène avec l'Orchestre philharmonique du Luxembourg, il parcourt le monde à la recherche de la bonne image. Musicien, Sébastien Grébille est aussi photographe. Actuellement il expose sa série «Another World» au Moulin de Beckerich.

Sébastien Grébille est deuxième violon à l'OPL, un orchestre qu'il a rejoint en 2001. Ce premier job qui lui a aussi fait découvrir une nouvelle passion: la photo. «Au cours d'une tournée, j'ai pu observer un photographe suivant notre orcheste. Ceci m'a incité à me lancer dans la photo, j'ai ensuite tout appris sur le tas», résume le violoniste Sébastien Grébille.



Sébastien Grébille, musicien-photographe et chasseur d'images.

Photo:Gerry Huberty

Un projet d'envergure



Au fil du temps, le musicien-photographe a affiné son regard et a attaqué avec «Another World» un projet d'envergure, qui aujourd'hui s'articule autour d'une longue série d'images de paysages naturels. Jusque-là rien de bien inhabituel, si ce n'est une touche toute personnelle du photographe. Sébastien Grébille travaille avec un filtre noir et choisit des temps de pose longs, voire très longs. «Jusqu'à 15 minutes», explique le photographe.

Le but recherché? Jouer avec les éléments naturels et transformer leurs représentations sur le papier. «Le ciel, l'eau peuvent prendre des apparences laiteuses, les bâtiments deviennent étranges, fantastiques. Le sujet central, du fait de la longue exposition choisi, doit être d'une netteté irréprochable».



Photo: Sébastien Grébille

A la recherche du spot idéal

Sébastien Grébille profite de ses congés de symphoniste pour parcourir le monde à la recherche du spot idéal pour ses prises de vue. «Comme un visiteur de la planète, je recherche, loin du tourisme de masse, des lieux désertés ou inhabités. Je ne pars jamais à l'improviste, mes recherches sont toujours ciblées.» Récemment il a fait un aller-retour d'une journée à Porto pour «une seule et unique photo». Un séjour de quatre jours aux Etats-Unis s'est soldé par trois ou quatre photos seulement.







Partir quatre jours aux Etats-Unis et revenir avec trois ou quatre photos."

«Il faut trouver le bon emplacement, le bon cadrage, la bonne lumière, la bonne position des nuages. De nombreux facteurs entrent en jeu.» D'autant plus qu'aux quinze minutes d'exposition vient s'ajouter le même laps de temps de traitement numérique de l'image.



L'exposition du photographe à Beckerich peut se lire comme un carnet de voyage.

Photo: Carlo Nilles

Son projet «Another World» l'a déjà conduit en Islande, au Japon, aux Etats-Unis et devrait prochainement lui faire rencontrer les aborigènes de Louisiane. Où qu'il soit, le but premier du photographe est de montrer la nature dans toute sa beauté – souvent sous un angle inattendu et poétique. Les propos ne sont jamais militants.







Photo: Gerry Huberty

Le regard du musicien

Lorsqu'il n'est pas en voyage d'exploration ou qu'il ne joue pas avec ses collègues de l'OPL, Stéphane Grébille se «cache» régulièrement dans la régie du grand auditorium de la Philharmonie. Appareil de photo au poing, il traque les faits et gestes des chefs et orchestres invités. Ses clichés de concerts sont régulièrement publiés dans la presse ou viennent enrichir l'imposante galerie de portraits accrochés dans la cafétéria de la Philharmonie. «Autant de témoignages de la venue des plus grands chefs et orchestres qui ont partagé une même scène». «Etant musicien, j'apporte peut-être un autre regard, plus précis. Et je fais sans doute très attention à certains détails – comme par exemple, cadrer les deux mains d'un chef ou d'un musicien.» La photo de concert requiert-elle autant de patience qu'une photo de paysage? «Certainement, ici aussi il faut attendre le bon moment, la bonne lumière ou le bon geste. Chaque détail peut faire la différence, il faut être capable d'attendre».

«Another World», photos de Sébastien Grébille à la «Miller Galerie», Moulin de Beckerich, jusqu'au 17 décembre, du mercredi au dimanche de 14 à 20 heures.

Infos: www.dmillen.lu

www.sebastiengrebille.com