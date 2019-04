Philippe Torreton est à l'affiche de «J'ai pris mon père sur mes épaules» ce mercredi soir au Grand Théâtre. Rencontre.

«Le texte, mon plus bel ami»

Thierry HICK

Roch, atteint d'un cancer, choisit avec son fils Enée l'exil pour mourir. L'acteur français Philippe Torreton campe le rôle-titre de cette épopée désespérée et comique en terre inconnue.

Philippe Torreton, partagez-vous l'avis de l'auteur Fabrice Melquiot, qui avec sa pièce dit vouloir «respecter la densité de la vie».

Cette pièce est une commande d'écriture du metteur en scène Arnaud Meunier à l'auteur Fabrice Melquiot. Il parle d'un groupe de gens d'origines différentes qui ont tous pour point commun d'être français. C'est une nécessité de parler de la mixité de cette France d'aujourd'hui. Cet aspect-là n'est pas assez représenté au théâtre en France.



Parlez-nous de cette pièce…

Lorsque je l'ai lue, j'ai tout de suite adoré, même si je ne découvrais pas l'écriture de Fabrice Melquiot, qui s'adresse à tout le monde. Cet auteur ne se refuse rien dans son écriture, il n'impose rien, il emmène son lecteur. Moi, il peut m'emmener très loin.

...et de votre rôle.

Mon personnage Roch et son ami Grinch sont les deux anciens du groupe, un peu les référents pour les jeunes qui ne comprennent pas toujours leurs us et coutumes. J'ai aussi été saisi par la solitude qui unit dans leur voyage le fils et son père, sans femme, sans mère. L'humour a sa place, également en période de désespoir: c'est une belle preuve de dignité humaine. Cette pièce donne la parole à ceux que l'on n'entend pas. Même dans un milieu populaire, la noblesse et des âmes sensibles prêtes à relever la mort avec dignité existent. L'héroïsme n'est pas lié à une catégorie sociale.



Bio express Philippe Torreton, né le 13 octobre 1965 à Rouen, entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique en 1987, il y suit les classes de Madeleine Marion, Catherine Hiegel et Daniel Mesguich. A 25 ans, il devient pensionnaire de la Comédie Française et sociétaire de 1994 à 1999. Il joue Scapin, Lorenzaccio, Hamlet, Henry V, Tartuffe, Brecht, Sartre, Strindberg. Philippe Toretton a mené une double carrière au théâtre et au cinéma. Il s'est aussi engagé au niveau politique, aujourd'hui il milite contre le réchauffement climatique.





Si on vous propose un rôle de théâtre: pourquoi l’acceptez-vous?

Ce rôle doit déclencher une envie. En tout premier lieu, vient la question du texte, avec qui je vais passer de bons gros moments. Avant la scène, je répète le texte pendant des mois. Ce soir et demain (hier soir et ce soir pour les représentations de «J'ai pris mon père sur mes épaules») au théâtre, j'aurai dans ma loge le texte de la prochaine pièce. Le texte c'est mon compagnon de tous les jours, mais aussi mon plus bel ami.

Et pour le cinéma?

C'est un peu la même expérience. Il faut aussi analyser les conditions économiques qui vont garantir l'existence d'un film. Ensuite, l'histoire est-elle belle, passionnante, fait-elle rêver, rire, pleurer? J'ai aussi besoin d'être le premier spectateur ému, d'être embarqué.

A 25 ans, vous débutiez à la Comédie Française. Une chance à saisir ou un passage obligé?

Un rêve que je n'ai jamais osé rêver. La Comédie représentait pour moi à l'époque un graal inaccessible. J'étais encore élève au Conservatoire, en troisième année, lorsque l'on m'a appelé pour m'informer. J'étais troublé, émerveillé. Je ne comprenais pas pourquoi la Comédie Française pouvait s'intéresser à moi, je n'y connaissais personne.

Quelle récompense vous fait le plus plaisir: un Molière au théâtre ou un César au cinéma?

L'un comme l'autre m'ont fait autant de plaisir. J'ai reçu le César après mon premier rôle important dans «Capitaine Conan». Ce fut un choc. Pour le Molière j'ai été nominé plusieurs fois avant de le recevoir pour le «Cyrano de Bergerac». J'ai donc le temps d'espérer, d'avoir le palais assez aiguisé pour être prêt à savourer le prix. Ces prix sont un réconfort et un clin d'œil du métier sans aucune autre signification.

Vous avez joué avec de nombreux réalisateurs ou metteurs en scène, mais si vous deviez ne retenir qu’une seule pièce de théâtre, qu’un seul film, quels seraient vos choix?

Impossible à dire. Chaque pièce, chaque film que j'ai fait, correspond à une étape de ma vie. Si j'en choisis un, je suis injuste avec tous les autres.

Quels conseils donnez-vous aux jeunes qui débutent?

A chaque fois, je leur cite la phrase extraite du «Don Juan» de Molière: «Faut faire et non pas dire». On a toujours raison de faire quelque chose, il faut faire du théâtre, rester dans l'action et non se projeter. Si l'on n'est pas choisi pour une pièce, il faut monter soi-même son spectacle et le jouer. Même si ce n'est que devant dix personnes. Notre métier est fait de rencontres, il faut déclencher les choses, se construire un réseau.

Comment définiriez-vous le métier d’acteur en 2019?

Une troublante question, puisque nous nous situons à quelques dizaines d'années de l'extinction de l'espèce humaine. Notre mode de vie nous conduit tout droit au suicide collectif. Je ne suis pas médecin, mais je sais qu'une prise de conscience s'impose maintenant. Il est temps d'exiger des choses de ceux qui nous gouvernent. Notre avenir est sérieusement handicapé. Il faut saisir l'opportunité de nous en sortir.

C'est ce constat qui vous a poussé à faire de la politique?

Non ce constat m'a poussé de ne plus en faire. La politique, telle qu'elle m'apparaît aujourd'hui, n'a plus de sens. Il y a vingt ans, dans un monde confortable, on pouvait mener des réformes. L'urgence nous a dépassés, le monde est devenu inconfortable, on n'a plus le temps de faire les choses.

Pourquoi alors avoir débuté en politique? Vous, qui étiez un temps conseiller de Paris, avez-vous eu une carte de parti?

Du fait de mon passé, de mes origines sociales, j'ai un jour pris conscience de la chance que j'avais de faire du théâtre. J'ai compris qu'il fallait des décisions politiques pour développer l'accès à la culture des jeunes, former des profs et permettre le théâtre. Une fois cette conscience en moi, le pas de la politique a été rapidement franchi. Je n'ai jamais eu de carte, j'ai toujours voulu rester libre de mes pensées et de mes mouvements. Parler de mon passé politique ne fait plus de sens. Aujourd'hui, je me bats contre le réchauffement climatique.

