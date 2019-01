Le concert de MHD, prévu pour jeudi soir à la Rockhal, a été annulé en raison de circonstances imprévues : le rappeur français est en garde à vue après une rixe mortelle.

Le rap passe à la trappe

La Rockhal informe que le concert de MHD, prévu pour jeudi soir, a été annulé. Le rappeur français est en garde à vue après une rixe mortelle entre bandes à Paris. Les billets pour le concert seront remboursés.

AFP/LW - Le concert de MHD, prévu pour jeudi soir à la Rockhal, a été annulé en raison de circonstances imprévues. Le rappeur parisien en pleine ascension notamment connu pour un tube à la gloire du PSG, a été placé en garde à vue mardi dans une enquête sur la mort d'un jeune en juillet lors d'une rixe entre bandes à Paris. Début juillet, un jeune de 23 ans avait succombé à un passage à tabac et à une blessure à l'arme blanche dans le Xe arrondissement de la capitale, «un règlement de compte entre bandes du Xe et du XIXe arrondissement» qui avait impliqué une quinzaine de personnes, selon une source proche de l'enquête.



Les détenteurs de billets sont avisés que les remboursements sont disponibles auprès des points de vente respectifs. Les billets achetés en ligne sur rockhal.lu seront remboursés automatiquement. L’équipe de la Rockhal et le management du groupe font leur possible afin de pouvoir proposer une nouvelle date au plus vite.

«Cellule de suivi du plan bandes»



«Plusieurs jeunes du XIXe étaient descendus sur le Xe en mode +opération punitive+», a précisé cette source. La voiture de MHD, originaire du XIXe arrondissement, aurait été aperçue sur les lieux, a-t-elle ajouté. Le rappeur de 24 ans, de son vrai nom Mohamed Sylla, a été placé en garde à vue au 2e district de la police judiciaire (2e DPJ) de Paris, selon une autre source policière.Le phénomène des bandes, qui inquiète depuis plusieurs années les autorités, a fait l'objet en octobre d'«états généraux de prévention des rixes» à l'initiative de la Ville de Paris.

Depuis 2009, la préfecture de police de Paris a mis en place une «cellule de suivi du plan bandes». MHD, inventeur autoproclamé de l'«afro-trap», rap festif aux influences africaines, est notamment connu pour son tube «Afro Trap Part. 3 (Champions League)», hymne à la gloire du PSG, et pour son premier album éponyme, certifié triple disque de platine en France et disque de platine à l'export.



En octobre, le rappeur avait été à l'origine de l'ouverture d'une enquête de la police des polices (IGPN) après avoir publié une vidéo dans laquelle son «grand frère» était pris à partie lors d'une interpellation. «Aujourd'hui, mon grand frère a été victime d'agression policière en bas de chez moi!», avait-il notamment tweeté. «On va mettre fin à cet abus de pouvoir». La police affirmait de son côté avoir interpellé cet homme, ainsi qu'un autre, après «des outrages et des menaces».



«Plus envie de musique»

MHD s'est lancé dans la musique en 2015, alors qu'il était livreur de pizza, avec un groupe de rap «1.9 réseaux» de sa cité du XIXe arrondissement. Il se lance ensuite en solo et se fait remarquer grâce à un «freestyle», une improvisation postée sur les réseaux sociaux, avant de s'imposer très vite grâce à son style détonant de l'afro-trap.



Son tube «Afro Trap Part. 3 (Champions League)» a été relayé par les stars du club du PSG mais aussi le rappeur canadien Drake et même Madonna. Il avait été invité à l'Élysée sous le mandat de François Hollande, lors de la visite du président guinéen Alpha Condé. Le rappeur, qui a sorti en septembre son deuxième album «19», doit en principe se produire dès mercredi à Amsterdam, dans une tournée qui l'emmènera en Europe (Allemagne, Suède...) et en Amérique du Nord avant un concert prévu le 29 mars à l'AccorHotels Arena (Bercy).



MHD, fervent amateur des réseaux sociaux, avait cependant affirmé en septembre sur Snapchat vouloir quitter la musique après ce deuxième opus, produit entre autres par Stromae et Diplo et affichant des collaborations avec Orelsan, Dadju ou encore Salif Keïta. «Plus envie de rien, plus envie de musique, je pense bien arrêter après cet album, cette vie n'est pas la mienne», écrivait-il assurant qu'il ne s'agissait pas «d'un coup marketing».