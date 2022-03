«Instant Comedy», une exposition monographique de Filip Markiewicz.

Konschthal d'Esch/Alzette

Le poids des mots, le choc des images

Thierry HICK «Instant Comedy», une exposition monographique de Filip Markiewicz.

S’il est une constante dans le travail de Filip Markiewicz, c’est sans nul doute son regard, toujours aussi acerbe et détourné, sur le monde qui nous entoure et qui ne tourne toujours pas rond. La preuve avec «Instant Comedy», l’actuelle exposition carte blanche installée à la Konschthal d’Esch/Alzette.



Le commissaire, Christian Mosar, n’y va pas par quatre chemins en évoquant des œuvres pratiquement «impossibles à décrire». C’est dire, que le travail de l’artiste a su garder sa part de mystère, de fantasmagorique qui in fine ne se dévoile peut-être qu’au second regard. Filip Markiewicz affectionne, avec malice, dérouter, et déconcerter le visiteur, lui faire emprunter des chemins de traverse avant de le confronter à la réalité.

«Impeach», «Volk»

Un portrait de Joaquin Phoenix tiré du film «Joker» flanqué d’un tag «Impeach» frappe, marque les esprits. Tout comme le portrait de Robert De Niro du «Taxi Driver», pour lequel le «We Are The People» laisse la place à «Volk». Le slogan «Wir sind das Volk», jadis utilisé en RDA a largement été repris récemment par les manifestants antivax en Allemagne. A chaque fois, le mot-clé est placardé sur un portrait, dont la signification primaire est subtilement détournée.

Le choix des couleurs, lui aussi, participe intrinsèquement à la diffusion d’un message percutant. Les moyens mis en œuvre sont certes simples, voire minimalistes, mais ces deux exemples suffisent presque à quantifier la hargne, la révolte de l’artiste contre certaines idées et paroles souvent nauséabondes qui aujourd’hui circulent.

Un "jeu" avec le monde qui nous entoure. Photo: Marc Wilwert

Une narration non linéaire

Christian Mosar, dans son texte introductif de cette exposition monographique parle d’«une narration non linéaire qui reflète le changement interrompu d’un fil d’actualité qui lui est une source d’inspiration constante. Pour l’artiste, la rapidité des événements et leurs répercussions médiatiques empêchent de prendre un certain recul par rapport à une situation.»

Il faut se défendre contre les formes de désinformation, d’agression, de haine, de xénophobie et de racisme. Filip Markiewicz

Incertitude, danger et ambiguïté

Filip Markiewicz explique sa manière de voir le monde: «Nous vivons aujourd’hui une période d’incertitude, de danger et d’ambiguïté. Chacun croit avoir réponse à tout et détenir la vérité absolue. Il faut se défendre contre les formes de désinformation, d’agression, de haine, de xénophobie et de racisme. On voit bien que les idées de l’extrême droite sont de plus en plus acceptées. Il suffit de suivre les débats autour des élections présidentielles en France. L’avènement d’un Trump n’est que le début de quelque chose de très déstabilisant».

Les moyens mis en œuvre sont souvent simples, voire minimalistes, Photo: Marc Wilwert.

Quelle peut ou doit être la réponse de l’artiste? Là encore, Filip Markiewicz a les idées bien claires: «Je ne me sens complètement incapable de dresser un état des lieux. Par contre, je crois que l’art peut provoquer une autre forme de discussion, une autre manière d’aborder les questions.»

Les créations exposées à la Konschthal laissent toutes apparaître une constante dans l’approche de l’artiste: le jeu. Comme si Filip Markiewicz ressentait une irrésistible envie de s’amuser en travaillant, de prendre un peu de hauteur. «Bien sûr, j’ai besoin de cette notion de jeu. Cela fait partie de ma vie. Le jeu est aussi une activité intellectuelle de toute première importance. Surtout dans une société qui mise uniquement sur l’essentiel. Un acteur, un musicien est aussi en quelque sorte un joueur.»

Rapidité, instantanéité

Le titre de l’exposition «Instant Comedy» – éponyme avec l’un des morceaux du dernier album «Ultrasocial Pop» de Raftside, du même Filip Markiewicz – reflète bien l’idée maîtresse de l’exposition qui occupe deux étages des cimaises eschoises. C’est une référence à la rapidité, à l’instantanéité du moment où toute idée est éphémère, passagère.



«Au lieu de comédie, j’aurais aussi pu parler de tragédie. Mais je reste optimiste, malgré tout», note l’artiste, qui toujours ne se cantonne pas à une unique forme de création ou d’expression. Outre quelques souvenirs anciens – comme par exemple des billets de banque détournés de son installation «Paradiso Lusssemburgo», présenté à la Biennale de Venise en 20215 – «Instant Comedy» fait cohabiter des sculptures, des huiles sur toile, des vidéo-performances, des dessins...

Mixage des genres

Le mixage des genres est une fois encore totalement assumé. «Tous ces genres, ces moyens d’expression rentrent en résonance. Une peinture peut devenir le titre d’une chanson, d’une exposition, d’une pièce de théâtre. Il ne s’agit finalement que d’un seul et même acte de création. Il n’y a pas lieu de séparer les choses. Tant que je vivrai, tant que je travaillerai, je compte continuer sur cette voie.»

L’exposition est donc le reflet de cette volonté toujours aussi vivace de multidisciplinarité des propos. Se jouant des modes et de certaines icônes de l’art, de l’histoire, de la politique, l’artiste continue d’évoluer dans un monde particulier. Pour le suivre, il suffit d’ouvrir grand les yeux et se laisser entraîner par le choc des mots et le poids des images.

«Instant Comedy», exposition Filip Markiewicz à la Konschthal d’Esch jusqu’au 22 mai.

www.konschthal.lu

