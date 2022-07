La coproduction luxembourgeoise poursuit sa tournée des festivals.

Festival du Film francophone de Namur

«Le Petit Nicolas» en sélection officielle

Le film d’animation «Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?», d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre vient de rejoindre la sélection officielle du Festival du Film francophone de Namur, dont la 37e édition aura lieu du 30 septembre au 7 octobre.

Ce film est coproduit par la société Bidibul Productions (Luxembourg). Coécrit par Anne Goscinny, d’après l’œuvre de son père René Goscinny et de Jean-Jacques Sempé, le film a été présenté cette année en sélection officielle (Séance Spéciale) au Festival de Cannes et en compétition officielle au Festival d’Annecy où il a remporté le Cristal du Meilleur long métrage.



L'acteur Alain Chabat, la scénariste Anne Goscinny, le jeune acteur Simon Faliu et l'acteur Laurent Lafitte lors du « attend photocall » en mai dernier au Festival de Cannes. Photo: AFP

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Le petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?

Alain Chabat, Laurent Lafitte et le jeune Simon Faliu prêtent leur voix respectivement à Goscinny, Sempé et le Petit Nicolas.

