La nouvelle exposition soulève des questions de société d'hier et d'aujourd'hui.

Au MNHA

«Le passé colonial du Luxembourg»: une ambiguïté persistante

Thierry HICK La nouvelle exposition soulève des questions de société d’hier et d’aujourd'hui.

«Le sujet est complexe et toujours actuel. Avec l’affaire George Floyd, nous avons en quelque sorte été rattrapés par l’actualité», note Michel Polfer, le directeur du Musée national d’Histoire et d’Art (MNHA) de Luxembourg, en guise d’introduction à la nouvelle exposition «Le passé colonial du Luxembourg». «Nous voulons à l’avenir avec nos expositions être davantage en phase avec certaines questions de société actuelles».



Le seul titre de l’exposition a déjà fait, avant le vernissage, l’objet d’une question. «Une première pour notre musée», note le directeur. «L’Etat luxembourgeois a-t-il participé à la colonisation? Nous donnons des pistes de réponses. Nos propos n’accusent pas, ils relatent seulement les faits. Et posent donc aussi des questions.»

600 Luxembourgeois au Congo

Le Grand-Duché n’a certes jamais été une puissance coloniale. Et pourtant une certaine forme ou pratique de colonisation a longuement été présente au pays. «Si le Luxembourg n’a jamais exercé d’autorité politique sur un territoire d’outremer ou sur des populations, nombre d’hommes et de femmes du Grand-Duché ont émigré aux 19e et 20e siècles pour s’établir et travailler dans des colonies d’autres pays européens. Ainsi, près de 600 Luxembourgeois vivaient au Congo belge peu avant la proclamation de l’indépendance de la République démocratique du Congo en 1960», note le MNHA dans son texte introductif à l’exposition.

4 Du Congo belge au phénomène «Black Lives Matter», il n'y a peut-être qu'un pas, suggère l’exposition au MNHA. Photo: Luc Deflorenne

Du Congo belge au phénomène «Black Lives Matter», il n'y a peut-être qu'un pas, suggère l'exposition au MNHA. Photo: Luc Deflorenne

Régis Moes, le commissaire de l’exposition et conservateur de la section Arts décoratifs et populaires/Histoire contemporaine du MNHA, prévient d’emblée: «Nous n’avons en rien dénaturé nos sources historiques. De ce fait certaines expressions peuvent étonner, voire choquer aujourd’hui. Il s’agit de la réalité du passé que nous avons voulu conserver.»

Nous n'avons pas dénaturé nos sources historiques. Certaines expressions peuvent choquer aujourd'hui. Régis Moes, conservateur au MNHA

Autre précision importante: l’exposition ne suit pas un ordre chronologique, mais aborde le sujet du colonialisme luxembourgeois à travers plusieurs thématiques distinctes.

Proximité avec la Belgique

Le colonialisme dans la société luxembourgeoise remonte au milieu du 19e siècle. Du fait de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, signée le 25 juillet 1921, les Grand-Ducaux étaient par la suite assimilés aux ressortissants belges dans la colonie du Congo belge, propriété du roi des Belges Léopold II. C’est de cette proximité qu’est née la forte présence des Grand-Ducaux au Congo. Ce thème récurrent sera le point central de l’exposition «Le passé colonial du Luxembourg».

Les pays lointains pour les Européens ont longtemps été considérés comme des terres à conquérir pour différentes raisons économiques, politiques, démographiques, idéologiques et religieuses. Le Congo n’a pas échappé à la règle.

Une vitrine de l’exposition propose de découvrir quelques objets africains offerts au Grand-Duc Adolphe à la fin du 19e siècle issus de pillages en Tanzanie. Les commentaires accompagnant ces objets issus de la collection du MNHA sont à nos yeux d’aujourd’hui, glaçants à plus d’un titre. L’avertissement du commissaire prend ici tout son sens. Le MNHA va prendre contact avec des collègues de Tanzanie.

Révoltes et violences

Autre exemple: les exploitations de l’industrie du caoutchouc, des propriétés du roi Léopold II de Belgique, sur lesquelles travaillaient des Luxembourgeois étaient le théâtre de révoltes et de violences, qui trouvèrent des échos dans la presse de l’époque. Les missions économiques, auxquelles participait le gouvernement du Grand-Duché, sont d’autres témoins de l’imbrication luxembourgeoise. Vient s’ajouter le rôle des missions catholiques.

L’exposition documente la présence belgo-luxembourgeoise au Congo, certes, mais en souligne aussi l’importance tant économique que politique. De nombreux documents iconographiques, textes et objets personnels viennent étayer les propos. L’exploitation des populations, donc aussi l’hégémonie européenne, l’indépendance, la décolonisation sont également thématisées. Histoire de présenter toutes les faces de la médaille.

L’exposition, outre la présentation de biographies de quelques personnalités influentes de l’époque, fourmille d’informations les plus diverses sur une époque qui ne semble pas encore avoir dévoilé tous ses secrets. Une part d’ambiguïté n’est toujours pas soulevée. Cette exposition tente de lever le voile.

Parcours de vies

Une galerie du musée est réservée à des parcours de vie de personnes d’aujourd’hui, souvent peu connues, qui avec leurs récits relatent tous leurs liens plus ou moins récents et forts avec la thématique. Avec toujours cette même volonté de justesse historique et de transparence. Une quête de vérité, qui aujourd’hui encore peut déranger.

Viennent s’ajouter finalement d’autres témoignages et prises de position d’ONG et acteurs de la société civile au sujet de l’économie coloniale, de l’héritage des colonies, de la représentation de l’autre. Autant de questionnements qui plus que jamais font sens aujourd’hui.

A une époque où la Belgique entend démonter les statues et vestiges de son passé colonial, et où au Luxembourg, certaines voix s’élèvent pour stigmatiser des lieux de la capitale, qui symbolisent encore l’époque coloniale d’un pays qui n’a jamais eu de propre colonie, l’exposition a le mérite de remettre la question du passé sous le feu des projecteurs.

Jusqu'au 6 novembre.

www.mnha.lu

