Le LuxFilmFest: du cinéma à tout-va

La neuvième édition du Luxembourg City Film Festival a commencé depuis six jours. Jusqu'au 17 mars, de nombreux films et événements seront présentés... Voici notre sélection du jour.

La neuvième édition du Luxembourg City Film Festival a commencé depuis six jours. Jusqu'au 17 mars, de nombreux films et événements seront présentés... Voici notre sélection du jour.

Mardi 12 mars



La difficile question de l'écriture d'un film



L'Arabic Association for Cultural Exchange présente une masterclass avec Najwa Najjar. La réalisatrice, dont les films «Pomegranates and Myrrh» et «Eyes of a Thief» ont été primés, abordera la question de l’écriture d’un film qui risque d’être tourné dans des conditions ou des lieux difficiles (à 17 heures au Casino, en Anglais).

Dialogue avec un maître de l'architecture

Le documentaire «Renzo Piano - The Architect of Light», de Gilles Dagneau, en collaboration avec Archiduc, entretient avec le célèbre architecte Renzo Piano un dialogue intense sur l’art, le processus créatif et la fonction sociale de la beauté ...