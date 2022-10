Une nouvelle plateforme de streaming de films (co)produits au Luxembourg destinée aux classes scolaires du pays.

films4schools

Le cinéma luxembourgeois à l'école

(C./thi) La plateforme films4schools est un nouveau service de streaming de films (co)produits au Luxembourg, accompagnés de dossiers pédagogiques et destinés à l'ensemble des écoles du Grand-Duché.

Le projet, présenté récemment par Sam Tanson, ministre de la Culture, et Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a été élaboré par la Filmakademie, ensemble avec ses partenaires, le Centre national de l'audiovisuel (CNA), le Zentrum fir politesch Bildung (ZpB), et le Service de Coordination, de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) du ministère de l'Éducation.

La plateforme a été lancée avec un catalogue initial de 24 films, ce catalogue est appelé à évoluer au fil des années. Les sociétés de production luxembourgeoises recevront prochainement une communication, les informant de la procédure à suivre pour proposer de nouveaux films au comité de gouvernance de films4schools, composé de représentants des quatre partenaires du projet.

Le projet entend faciliter la mise à disposition, sur une plateforme réservée aux enseignants des écoles fondamentales et lycées publics et privés appliquant les programmes officiels, d’œuvres choisies en fonction de leur valeur artistique, culturelle et de leur intérêt pédagogique pour une utilisation en classe.

www.films4schools.lu













