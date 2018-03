Laurianne Bixhain, la bourlingueuse des villes

Elle était attendue au tournant et finalement elle remplit bien son rôle, et cela malgré un héritage lourd à porter. Alicia Vikander, la Lara Croft cru 2018, reprend les rênes d'Angelina Jolie pour une nouvelle aventure menée tambour battant et rythmée par beaucoup – trop? – d'«heureux hasards».