Lässt sich Covid mit Musik ausblenden?

Endlich Musik mit Präsenzpublikum in der Rockhal. Serge Tonnar spielt am Freitagabend. Und so sieht das Empfangskomitee dort aus.

(mt) - Live-Musik mit Präsenzpublikum ist nach mehr als einem Jahr Covid-19 zurück. „Because Music Matters“, diesen Slogan hat sich die Rockhal in großen Buchstaben auf die Fahne geschrieben. Weil Musik uns wichtig ist!

Um 20 Uhr beginnt an diesem Freitag in der Rockhal ein Test-Konzert, zu dem 1000 Zuschauer zugelassen sind - dies aber unter strengen Hygiene-Vorschriften. Serge Tonnar und seine Musiker Eric Falchero, Dirk Kellen, Ben Claus und Marc Demuth – den man eher aus dem Jazz-Milieu kennt – werden ihr Bestes geben, damit sich mit Live-Musik die Pandemie leichter vergessen lässt. Sie haben an einem neuen Sound getüftelt, und Tonnar hat drei neue Songs geschrieben. „Muer ass ofgesoot“, „Léiwer Härgottsblieschen“ und „Fäertaasch“ - darin geht es um die Angst in der Gesellschaft vor Krankheit und Viren, die dazu geführt hat, dass wir zunehmend unsere Mitmenschen meiden.

Kann man Covid vergessen? Kann man seine Angst unter Kontrolle bringen, wenn das Empfangskomitee vor der Rockhal so aussieht, wie es unser Fotograf Claude Piscitelli eingefangen hat?

„Man muss schon einiges, über sich ergehen lassen“, hat Serge Tonnar in einem Interview dem „Luxemburger Wort“ gesagt, „aber es ist ein erster Schritt hin zu einer neuen Normalität.“

Also keine Bange! In Spanien ist man schon einige Schritte weiter. Im vergangenen Dezember haben Wissenschaftler ein Pilotprojekt gestartet, bei dem 500 negativ getestete Zuschauer ohne Distanzierung aber mit Maske bei einer Veranstaltung getanzt haben - am Ende hatte keiner das Virus. Ende März dieses Jahres fand derweil in Barcelona ein Test-Konzert statt mit 5000 maskierten Fans - auch hier hatte es keine Ansteckung gegeben.





