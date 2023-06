Der Musiker lieferte am Dienstagabend trotz holpriger Passagen eine coole Show und sorgte für die ein oder andere Überraschung auf der Bühne.

Konzertbericht

Ladehemmungen bei Machine Gun Kelly Show in der Rockhal

Marvin SCHIEBEN Der Musiker lieferte am Dienstagabend trotz holpriger Passagen eine coole Show und sorgte für die ein oder andere Überraschung auf der Bühne.

Nach einer großen Show in Berlin vor einigen Tagen verschlug es den Pop-Punk-Rapper am Dienstagabend für ein Konzert in die Rockhal. Direkt vorweg: Machine Gun Kelly hat es an diesem Abend nicht geschafft, für ein ausverkauftes Haus zu sorgen. Trotzdem sind die Fans heiß auf den 33-Jährigen, der besonders durch seine auffälligen Tätowierungen am ganzen Körper auffällt.



Das Publikum an diesem Abend ist bunt gemischt. Von E-Girls, über Gothics bis hin zu Punks ist hier alles vertreten. Manche männliche Fans sehen dem Musiker vom Stil und Outfit her zum Verwechseln ähnlich. Androgyn angehaucht, blondierte Haare im Strubbel-Look, Piercings, Tattoos und oft rosafarbene Klamotten sind die Markenzeichen von Machine Gun Kelly.

Mod Sun: Weniger ist mehr

Pünktlich um 20.00 Uhr geht es auch schon los mit der Vorband, die der noch etwas leer wirkenden Rockhal einheizen wird. Dabei handelt es sich um niemand geringeren als den 36-jährigen Mod Sun, der unter anderem dafür bekannt ist, der Ex-Verlobte der kanadischen Musikerin Avril Lavigne zu sein. Doch an diesem Abend ist er hier, um der versammelten Menge Hunger auf den Hauptact zu machen.

Von E-Girls, über Gothics bis hin zu Punks ist hier alles vertreten.

Das gelingt ihm einwandfrei und das Publikum ist sofort Feuer und Flamme für die aus nur drei Personen bestehenden Band, die einen Mix aus Rap und Pop-Punk in die Rockhal schleudert. Mod Sun ist sich außerdem nicht zu schade, dem eigentlichen Schlagzeuger den Platz streitig zu machen und selbst ein grandioses Solostück zum Besten zu geben. Zum Leidwesen aller Anwesenden ist dann auch nach etwa 25 Minuten Schluss und Mod Sun verlässt wieder die Bühne.

Von der Pyramide herabgestiegen zu den Fans

Nach der Vorband startet das Konzert fast pünktlich um 21 Uhr. Anders als bei der letzten Tour steigt Machine Gun Kelly dieses Mal nicht aus einem pinkfarbenen Hubschrauber, sondern steht auf einer riesigen, aus Quadraten bestehenden Pyramide. Die ist so hoch, dass er die Bühnenbeleuchtung an der Decke der Halle berühren könnte. Hinter dieser Konstruktion ist eine große Leinwand gespannt, auf der im Laufe der Show Ausschnitte aus seinen Musikvideos oder Machine Gun Kelly während der Performance zu sehen ist. Umgeben ist die Szenerie von mehreren Flammenwerfern, die nach oben in den passenden Momenten gezündet werden.

Das Konzert beginnt mit dem Song „Papercuts“, gefolgt von „Born with Horns“. Ziemlich zu Beginn der Show versucht der Sänger das Publikum dazu zu animieren einen Moshpit zu bilden. Sichtlich verhalten entsteht ein kleiner Pit, der allerdings schnell im Nichts verschwindet. Es wird der erste und letzte Versuch dieser Art bleiben.

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten wirkt Machine Gun Kelly seinen Fans gegenüber nahbar und findet immer wieder Worte ans Publikum.

Ähnlich wie der misslungene Moshpit scheint auch Machine Gun Kelly sichtliche Probleme mit seinen eigenen Texten oder der Technik zu haben. Zweimal bricht er mitten im Lied ab. In einem anderen Moment schaut er etwas Hilfe suchend zur Technik und stockt dabei ebenfalls beim Singen, bis er einen Song von vorn beginnen muss. Zum Glück bekommt er das Ganze aber in den ersten 20 Minuten in den Griff und einer guten Show steht ab diesem Zeitpunkt nichts mehr im Weg.

Relativ früh performt MGK dann seine neueste Single „Pressure“, die ihn zu seinen Wurzeln, den Rap zurückführt. Sichtlich gepackt von dem Song, geht das Publikum gebührend dazu ab. Doch das soll nicht der einzige Ausflug in den Sprechgesang an diesem Abend sein. Mit „Candy“ und „Floor 13“ gibt es weitere Rap-Skills auf die Ohren. Doch der hauptsächliche Schwerpunkt lag an diesem Abend auf den beiden letzten Alben, die Machine Gun Kelly erst so richtig berühmt machten.

Nah an den Fans und für eine Überraschung gut

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten wirkt Machine Gun Kelly seinen Fans gegenüber nahbar und findet immer wieder Worte ans Publikum. Das geht sogar so weit, dass er mitten im Lied einen Fan im Publikum anspricht und ihn samt seiner Freundin auf die Bühne ruft. Der Vorwand: Er solle zeigen, wie gut er singt und das Ganze live auf der Bühne seiner Freundin zum Besten geben. In Wirklichkeit war die Sache natürlich bereits vorab abgesprochen und das vermeintliche Ständchen entpuppte sich als Heiratsantrag auf der Bühne.

Auch für die anderen Fans ist der Sänger teilweise zum Greifen nah. So begibt sich MGK einmal an den Rand der Menge und begrüßt dort etliche Fans. Für manche etwas unangenehm könnte allerdings der Moment gewesen sein, in dem sich der Sänger zu einem Glas Rotwein einen Joint anzündet - was viele Zuschauer dazu animiert hat, in der Rockhal in der eigentlich Rauchverbot herrscht, sich ebenfalls eine Zigarette oder Ähnliches anzuzünden.

Nach etwa einer Stunde endet die Show mit einer etwas dürftigen Zugabe, doch auch die hat eine Besonderheit, nämlich einen Wunschsong der Fans. Danach verlässt MGK unter seiner eigenen Musik die Bühne, erscheint aber noch einmal an beiden Seiten, um ein letztes Mal Kontakt mit den Fans aufzunehmen. Dann endet ein tolles Konzert, dass trotz einiger Startschwierigkeiten die Fans glücklich nach Hause gehen lässt.

