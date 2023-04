« A la carabine » de Pauline Peyrade au Théâtre du Centaure convainc grâce à une scénographie surréaliste. Une pièce qui aborde un sujet complexe.

Kultur 2 3 Min.

« Il a pris ma main »

La violence sexuelle et son impunité relative au théâtre

Stéphane GILBART « A la carabine » de Pauline Peyrade au Théâtre du Centaure convainc grâce à une scénographie surréaliste. Une pièce qui aborde un sujet complexe.

Au Théâtre du Centaure, « A la carabine » de Pauline Peyrade, mis en scène par Fabio Godinho, propose une confrontation avec une triste réalité de nos sociétés régulièrement dénoncée, la violence sexuelle et son impunité relative. Une confrontation bienvenue dans la mesure où elle est efficacement théâtralisée.

Amal Chtati entourée des ballons gonflés à l’hélium. Photo: Bohumil Kostohryz

Si l’on s’en tient aux faits, ils sont hélas de triste banalité, dans leur accomplissement, dans la réponse judiciaire que leur apporte notre société. Lors d’une fête foraine, une jeune fille est agressée sexuellement par un ami de son frère. « Il a pris ma main » : tétanisée, elle n’oppose aucune résistance à ce que cet agresseur lui fait ensuite subir. Un fait divers comme on peut en découvrir régulièrement, et pourtant.

Aperçu d’un esprit brisé

On sait aujourd’hui combien la surprise ou la peur sont telles chez les victimes qu’elles ont l’air d’acquiescer à ce qu’on leur impose, on sait combien ensuite un sentiment de culpabilité, la honte, un déni peuvent susciter une sorte d’enfouissement de ce qui a été vécu, et qui ne ressurgira que bien plus tard souvent, trop tard hélas. Mais les dégâts sont là, bien réels, effroyablement destructeurs à long terme d’une personnalité.

Comprendre les mécanismes de la pédophilie Myriam Muller met en scène une pièce de théâtre tout aussi difficile qu’absolument nécessaire.

Ce n’est pas la première fois que le théâtre s’empare de pareil « sujet de société », mais souvent hélas, il le fait de façon linéaire, réaliste, racontant au premier degré, forçant l’émotion et la réprobation, suscitant une bonne conscience vite satisfaite. On peut se demander alors en quoi il vaut mieux qu’un bon dossier de presse ou un documentaire télévisé nourri de témoignages poignants.

Pauline Peyrade a évité ce travers : ce qu’elle propose, c’est un texte de réelle écriture théâtrale. Elle réussit à nous introduire en quelque sorte dans l’esprit et dans le corps d’une jeune fille irrémédiablement bouleversée, dévastée par ce qui lui est arrivé. Le texte n’est pas linéaire, il est éclaté : souvenirs répétés de ce qui s’est passé ce jour-là, de la façon dont l’inacceptable est arrivé ; souffrances et cris d’aujourd’hui dans une existence irrémédiablement focalisée sur l’agression, sur les détails sensoriels de l’agression ; rêves de vengeance.

Scénographie surréaliste

Ce n’est que peu à peu que le spectateur prend conscience de ce qui est arrivé autrefois, de ce qui écrase aujourd’hui. Il doit accomplir la pièce en quelque sorte dans un travail de compréhension, une compréhension qui n’est pas simple prise de conscience de faits, mais qui est empathique aussi.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Amal Chtati et Simon Horváth sont deux novices des planches. Photos: Bohumil Kostohryz

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Amal Chtati et Simon Horváth sont deux novices des planches. Photos: Bohumil Kostohryz Amal Chtati et Simon Horváth sont deux novices des planches. Photos: Bohumil Kostohryz

La mise en scène de Fabio Godinho est à la mesure scénique du texte. Elle bénéficie d’une scénographie de Marco Godinho. Rien de réaliste dans celle-ci. Des ballons gonflés à l’hélium flottant sur le plateau suggèrent le stand de tir à la carabine et délimitent les espaces. Leur éclatement dit les tirs réels d’alors, les rages vengeresses si douloureuses d’aujourd’hui.

Nigji Sanges a composé une bande-son qui réussit le paradoxe d’une bonne bande-son : on ne l’écoute pas, mais on l’entend, elle est créatrice d’atmosphère.

Il en va de même pour les lumières d’Antoine Colla qui nous font passer d’une époque à une autre, des éclats lumineux d’un champ de foire à l’enfer obscur de l’obsession destructrice, qui les isolent, elle ou lui, dans leur retour aux faits et à eux-mêmes. Surtout, Fabio Godinho a impulsé une belle intensité de jeu à ses interprètes. Amal Chtati et Simon Horváth, deux novices des planches, si justes, si engagés dans l’incarnation de leur personnage ; lui, qui n’a manifestement rien compris à ce qu’on lui reproche, elle bouleversée, dévastée.

_________

Représentations au Théâtre du Centaure les 3, 5, 6, 10, 12 et 13 mai à 20 heures, les 4, 7, 11 et 14 mai à 18.30 heures. Billets et plus d'informations :

www.theatrecentaure.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.