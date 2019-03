Être coincé dans un pays inconnu, se battre pour son couple ou bien pour sa survie... Voilà le genre de difficultés que la vie peut offrir à chacun. Les films en salle cette semaine s'annoncent cathartiques.

La vie et ses défis

Le film luxembourgeois «Sawah», d'Adolf El Assal, raconte l'épopée du dj égyptien Skaarab qui remporte un voyage à Bruxelles pour participer au festival dj mondial «Drop Beats». Rien ne se déroule comme prévu: une grève nationale éclate à Bruxelles, l'avion est contraint d'atterrir au Luxembourg, pays dont il n'avait jamais entendu parler. S'ensuit une suite de péripéties pour le musicien durant 48 heures, sans papiers, sans affaires, et sans sa musique.





Dans «Pour vivre heureux», une coproduction luxembourgeoise de Salima Sarah Glamine et Dimitri Linder, Amel et Mashir se battent pour la survie de leur couple. Mashir vient d'une famille pakistanaise traditionnelle, et Amel est d'origine algérienne. Alors qu'ils vivent pleinement leur amour en secret, la famille de Mashir décide de le marier à sa cousine Noor. Cette terrible nouvelle brise tous leurs espoirs.







Dans «Arctic», de Joe Penna, Overgard (incarné par Mads Mikkelsen) lutte pour sa survie après le crash de son avion qui le laisse dans le désert hostile et glacial de l'Arctique. Un hélicoptère venu le sauver s'écrase à son tour en raison des vents violents. Overgard réussit à sauver la copilote. Il devra dès lors lutter pour sa survie... et la sienne.

Philippe Godeau s'est penché sur le retour aux racines et à l'identité dans «Yao». A l'occasion d'un retour dans le pays de ses ancêtres pour la promotion de son livre, une vedette française d'origine sénégalaise (Omar Sy) s'attache à un jeune garçon, ayant parcouru tout seul plus de 350 kilomètres pour obtenir de lui un simple autographe. Cette rencontre marque pour la vedette une plongée au cœur du Sénégal de son enfance.

Après le thriller «Get Out», Jordan Peele s'empare une fois de plus du genre avec «Us». Gabe et Adelaide Wilson se rendent avec leurs deux enfants dans leur maison de vacances. Mais leur séjour tranquille vire au cauchemar quand ils découvrent quatre personnes dans leur allée: leurs propres doubles.



Le film d'animation «Wonder Park», de Dylan Brown raconte l'incroyable histoire de June qui s'amuse à imaginer le parc d'attractions de ses rêves. Un jour, le parc prend vie.



